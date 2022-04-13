Шнурову 49: самые громкие скандалы шоумена за последний год

13 апреля солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров празднует свое 49-летие. Все знают, что Шнуров талантливо попадает в скандалы — вся страна следит за его эксцентричными выходками. Рамблер" рассказывает про самые громкие скандалы, в которые он попадал за прошедший год.

Фото: Кадр из клипа "Пока так" Кадр из клипа "Пока так"

Лишить статуса петербуржца

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Клип Шнурова на песню "Пока так" о коммунальных проблемах Санкт-Петербурга вызвал в обществе шумные обсуждения. В новой песне Шнур, как он это умеет, раскритиковал городские власти за некачественную уборку снега и мусора в городе. Рок-музыкант в свойственной ему манере с нецензурными выражениями пропел, что Смольный не интересует забота о городе и петербуржцах.

Депутат парламента Петербурга Дмитрий Панов даже решил, что артиста необходимо лишить статуса петербуржца за "глумление над творчеством послевоенного времени".

"К сожалению, в недавнем творении исполнителя, который активно причисляет себя к петербуржцам, все то, что раньше можно было воспринимать как в определённом смысле безобидный троллинг, здесь перешло в грубое насмехательство и даже издевательство", — утверждает парламентарий.

Депутат предложил в качестве наказания "подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем".

Панов уверен, что песня послужила поводом обратиться "к глубинной совести настоящих ленинградцев, с просьбой осудить не только упомянутую песню, но и любое глумление над творчеством послевоенного времени".

На Собчак

Особенно громко обсуждался конфликт Шнурова с Ксенией Собчак и Максимом Виторганом в начале февраля 2022 года. Так, у группы «Ленинград» вышел трек, посвященный Ксении Собчак. В тексте песни музыкант Сергей Шнуров намекает на то, что журналистка не была верна экс-супругу Максиму Виторгану. Шнуров в песне намекал, что сын Собчак, Платон, на самом деле не от Виторгана: "И ничего такого — наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган".

Собчак ответила музыканту, но и отец не смог оставить этот конфликт без внимания. Он вспомнил, как в начале карьеры Шнуров выступал на дне рождении телеведущей для того, чтобы найти клиентов. Он также напомнил об их давнем знакомстве и добавил, что недоумевает, почему артист высказывается относительно маленького мальчика.

"Шнуров, ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой или нет? Ты серьезно, чувак? Мы с тобой знакомы 20 лет или около того, я видел тебя в разных состояниях. Помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего марафона под названием «Ленинград — лучший корпоратив». Бывает, я все понимаю. Ксюша сказала, ты ответил, ты сказал — ответила она. Ты же был хулиганом нашего времени, ты во что выродился вообще? Постарайся стареть хоть с достоинством, хулиган на подсосе. Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: "Дядя Шнурик, ты дурак?".

В защиту Собчак и Виторгана высказались Константин Богомолов, Иосиф Пригожин и другие коллеги по шоу-бизнесу.

Пригожин даже вспомнил, как Шнуров однажды публично унизил Валерию.

«Для меня история предельно понятна — низкий и опустившийся человек. Когда он меня оклеветал, опубликовал мою частную СМС и задел мою жену, ее профессиональные качества, то даже перед женщиной не стал извиняться. Опустившийся парень, что тут еще добавишь», — добавил он.

Обвинения

Алиса Вокс, экс-солистка группы «Ленинград», обвинила в психологическом насилии фронтмена коллектива Сергея Шнурова. Об этом пишет WomanHit.ru.

Певица рассказала, что сравнивает Шнурова с американским серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном, отмечя, что мог подчинить себе любого человека.

«Я была на тот момент в полной стопроцентной эмоциональной зависимости от Сергея Шнурова. Он умеет создать вокруг себя настоящую секту, культ себя, культ поклонения, некий культ семьи, как у Чарльза Мэнсона», — рассказала Вокс.

По словам певицы, когда был принят закон о запрете нецензурной лексики, Шнуров запер ее в комнате без воды и не разрешал даже выйти в туалет.