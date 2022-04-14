"Мама — самый подлый человек": каким было детство Джонни Деппа

Судебное разбирательство между Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжается уже несколько лет. И с каждым слушанием раскрывается все больше подробностей дела. Так, на одном из судебных заседаний сестра актера Кристи Дембровски рассказала, что она и ее брат подвергались физическому насилию со стороны матери. И это далеко не все, что пришлось пережить Джонни в юношеском возрасте. "Рамблер" расскажет, каким было детство Деппа.
Джон Кристофер Депп II (полное имя Джонни Деппа) родился в семье инженера-строителя и официантки. У Джонни также были две сестры — Дебби и Кристи, и брат Дэниел. Их семью нельзя было назвать благополучной. Между родителями постоянно происходили ссоры, а гнев они вымещали на своих же детях.
Когда Джонни исполнилось 15 лет, его родители развелись. И практически сразу после этого события мать Деппа Бетти Сью Палмер отказалась от него. К тому времени Джонни уже активно вел половую жизнь, злоупотреблял алкогольными напитками и имел зависимость от запрещенных веществ. Развод родителей и смерть деда, с которым Депп провел практически все детство, негативно повлияли на его психику. Со временем он бросил школу и решил посвятить свою жизнь музыке.
Откровенно о своих отношениях с матерью актер смог поговорить лишь после ее смерти в интервью Rolling Stone. В нем он признался, какие ужасы ему пришлось испытать:
"Иногда тебе просто могла прилететь пепельница в голову. Это был дом-призрак, в котором никто не разговаривал. Моя мама была, возможно, самым подлым человеком, которого я когда-либо встречал в своей жизни".
На недавнем судебном заседании сестра Деппа Кристи Дембровски также рассказала о жестоком обращении их матери:
"Мы убегали и прятались. Она била нас. Она бросала вещи".
Женщина также отметила, что Джонни Депп никогда не отвечал на оскорбления и физическое насилие со стороны их матери. Кроме этого, по ее словам, с возрастом их родительница стала мягче. В интервью Rolling Stone Джонни Депп также признался, что он все же сумел простить мать. Более того, свой первый крупный гонорар актер потратил на осуществление ее мечты.
Несмотря на тяжелое детство, Джонни Депп смог добиться успеха и стать одним из самых востребованных голливудских актеров. Поклонники знаменитости надеются, что ему удастся урегулировать конфликт с бывшей супругой Эмбер Херд, и наладить свою карьеру вновь.