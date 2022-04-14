"Мама — самый подлый человек": каким было детство Джонни Деппа

Судебное разбирательство между Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжается уже несколько лет. И с каждым слушанием раскрывается все больше подробностей дела. Так, на одном из судебных заседаний сестра актера Кристи Дембровски рассказала, что она и ее брат подвергались физическому насилию со стороны матери. И это далеко не все, что пришлось пережить Джонни в юношеском возрасте. "Рамблер" расскажет, каким было детство Деппа.

Джон Кристофер Депп II (полное имя Джонни Деппа) родился в семье инженера-строителя и официантки. У Джонни также были две сестры — Дебби и Кристи, и брат Дэниел. Их семью нельзя было назвать благополучной. Между родителями постоянно происходили ссоры, а гнев они вымещали на своих же детях.

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Когда Джонни исполнилось 15 лет, его родители развелись. И практически сразу после этого события мать Деппа Бетти Сью Палмер отказалась от него. К тому времени Джонни уже активно вел половую жизнь, злоупотреблял алкогольными напитками и имел зависимость от запрещенных веществ. Развод родителей и смерть деда, с которым Депп провел практически все детство, негативно повлияли на его психику. Со временем он бросил школу и решил посвятить свою жизнь музыке.

Откровенно о своих отношениях с матерью актер смог поговорить лишь после ее смерти в интервью Rolling Stone. В нем он признался, какие ужасы ему пришлось испытать:

"Иногда тебе просто могла прилететь пепельница в голову. Это был дом-призрак, в котором никто не разговаривал. Моя мама была, возможно, самым подлым человеком, которого я когда-либо встречал в своей жизни".

На недавнем судебном заседании сестра Деппа Кристи Дембровски также рассказала о жестоком обращении их матери:

"Мы убегали и прятались. Она била нас. Она бросала вещи".

Женщина также отметила, что Джонни Депп никогда не отвечал на оскорбления и физическое насилие со стороны их матери. Кроме этого, по ее словам, с возрастом их родительница стала мягче. В интервью Rolling Stone Джонни Депп также признался, что он все же сумел простить мать. Более того, свой первый крупный гонорар актер потратил на осуществление ее мечты.