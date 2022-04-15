11 главных мужчин в жизни Аллы Пугачевой

15 апреля празднует свой день рождения примадонна нашей эстрады - певица Алла Пугачева. Ей исполняется 73 года. В этом материале Рамблер рассказывает о всех мужчинах, которые покоряли сердце Аллы Пугачевой, пока она не нашла своего счастья в союзе с Максимом Галкиным.

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Герман Соловьев

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Официальных браков у артистки было пять, но романов - гораздо больше. Одним из первых, кто покорил сердце юной Аллы Пугачевой был майор Герман Соловьев. Он служил в центре подготовки космонавтов и был женат. Они познакомились на гастролях в 1966 году, и могли часами проводить время вдвоем, беседуя о чем-то. Пугачева даже успела познакомить будущего, как тогда казалось, космонавта со своими родителями. Однако Соловьев не стал рушить свою семью из-за своего увлечения начинающей певицей, но они сохранили теплые отношения на всю жизнь. Алла Борисовна присутствовала и на похоронах своего первого возлюбленного, который скончался в 2006 году.

Валерий Романов

Валерий Романов был студентом института иностранных языков, когда повстречал Аллу Пугачеву. Он сделал ей предложение стать его женой, когда узнал, что ему предстоит поездка на Ближний Восток в качестве переводчика, но певица принимать предложение не стала и ехать с возлюбленным отказалась, однако обещала дождаться, пока тут возвратится на родину. Но судьба сложилась иначе и пара распалась.

Миколас Орбакас

Литовский цирковой артист Миколас стал первым официальным мужем Аллы Борисовны. Она вышла за него замуж, когда ей было 20 лет. Говорят, что даже подруга однажды предсказала Пугачевой, что ее мужем станет тот, кого она первым встретит в цирковом училище, так и случилось. В этом браке появился и первый ребенок звезды - дочь Кристина. Семья просуществовала недолго - через 4 года артисты развелись. Отношения не прошли проверку расстояниями, коих было много, так как эстрадная карьера Аллы стремительно пошла в гору и гастроли случались все чаще. Но Миколас всегда отмечал, что расстались они с певицей на доброй ноте и общение с дочерью он поддерживал всегда без каких-либо препятствий со стороны Аллы.

Павел Слободкин

С Павлом Слободкиным отношения у Пугачевой начались во время ее работы в ансамбле «Веселые ребята», которым тот руководил. Отношения не прожили долго, поговаривают, по той причине, что Слободкин не смог вынести характера примадонны и даже однажды поднял на нее руку.

Константин Орбелян

В середине 70-х годов Пугачева работала с эстрадным оркестром Армении, руководителем которого был Константин Орбелян. Отношения у них завязались довольно быстро и чуть было не привели к свадьбе. Однако пара рассталась, потому что сердце Пугачевой покорил другой мужчина. Но даже спустя годы после разрыва, певица посвятила Орбеляну одну из своих известных песен - «Маэстро».

Александр Стефанович

Вторым официальным мужем певицы стал кинорежиссер Александр Стефанович. Артисты стали встречаться еще будучи оба в отношениях, однако долго они это скрывать не стали. В браке Пугачева и Стефанович прожили 4 года, а потом, как известно, разругались на почве рабочих творческих вопросов. Развод дался непросто, а совместно нажитое имущество бывшие супруги делили полгода. Дружеских отношений им сохранить не удалось - после расставания они больше не общались.

Стефанович очень любил часто повторять, что именно он проложил Алле дорогу к успеху на эстраде, что, конечно, весьма раздражало примадонну.

Евгений Болдин

РИА Новости

Концертный директор и продюсер Пугачевой, Евгений Болдин, вспоминал, что начало их общения не предвещало никакого романа. Они дружили семьями - Пугачева и Стефанович с Болдиным и его женой Милой. В такой компании они часто встречались, вместе проводили время, отмечали семейные праздники. Но в какой-то момент у обоих в семьях все начало рушиться. Болдин первым развелся с женой, затем и Пугачева со своим вторым мужем. Продюсер и певица и так проводили большую часть времени вместе, а теперь стали и жить под одной крышей. Они прожили гражданским браком около пяти лет, после чего расписались. Расстались артисты после 8 лет официально зарегистрированных отношений. Болдин после разрыва пояснял, что семейная жизнь - не для такого творческого человека, болеющего своим делом, как Алла.

Владимир Кузьмин

Пугачевой припысывают роман с Владимиром Кузьминым, который разгорелся во время ее брака с Болдиным. Однако дальше дело не ушло, в связи с переездом Кузьмина в Америку. От их отношений осталась только известная всем песня «Две звезды».

Сергей Челобанов

Риа новости

Во время брака с Болдиным у певицы вспыхнули чувства к еще одному музыканту - Сергею Челобанову. Бывший боксер приехал покорять Москву, где судьба и подарила ему такой счастливый билет в виде примадонны. От отношений с Пугачевой Челобанов взял по максимуму, благодаря ей у него появилась квартира в Москве, своя студия звукозаписи и популярность. Их роман длился вплоть до свадьбы певицы с Киркоровым, хоть сам Сергей и был тоже женат. А после разрыва с Аллой Челобанов увлекся запрещенными веществами и совсем пропал для зрителя. Ни Пугачева, ни жена самого музыканта не смогли справиться с его зависимостью.

Филипп Киркоров

Пожалуй, самый громкий роман российского шоу-бизнеса. Алла и Филипп прожили в браке 11 лет. Сама Пугачева позже назвала это своей самой большой ошибкой, а Киркоров объяснял, что жить со звездой такого масштаба он так и не смог научиться, хоть и до сих пор нередко признается ей в любви. Несмотря на все, артисты сохранили прекрасные дружеские отношения и теперь общаются, что называется, семьями.

Максим Галкин