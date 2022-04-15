Илон Маск: биография, личная жизнь и история успеха

Илон Маск – американский предприниматель, инженер и миллиардер. Маск известен как основатель компании SpaceX, в которой также является совладельцем, генеральным директором и главным инженером; главный идейный вдохновитель компании Tesla. 7 января 2021 года стал богатейшим человеком планеты с состоянием по оценочным данным в 185 млрд $. 1 ноября 2021 года стал первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в 300 млрд $. «Рамблер» рассказывает про юность, проекты и личную жизнь Илона Маска.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Детство Илона Маска

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Илон Маск родился 28 июня 1971 в Претории, ЮАР. Настоящее имя — Илон Рив Маск. В семье трое детей: у Илона Маска есть младший брат Кимбал и младшая сестра Тоска. Его отец – инженер Эррол Маск, мать – модель Мэй Маск, урожденная Халдеман. Пара жила в одном районе: Эррол работал инженером-строителем, а Мэй была моделью и практикующим диетологом. Илона назвали в честь прадеда, Джона Илона Халдемана, рожденного в 1872 году. Предки по материнской линии Маска иммигрировали из Европы в Нью-Йорк во время Войны за независимость США.

Согласно биографам, Маск рос замкнутым ребенком и любил читать. Однажды он запомнил два полных комплекта энциклопедий благодаря фотографической памяти. Будущего миллиардера били в школе, после одной из нападок одноклассников Илону даже пришлось восстанавливать сломанный нос.

В 1980 году родители Илона развелись, и мать забрала детей в Дурбан, прибрежный город в ЮАР. Через несколько лет Илон решил переехать к отцу. По воспоминаниям, Эррол был требовательным и жестким человеком, с которым было нелегко. Однако Илон и Кимбал многому научились у него: класть кирпичи, устанавливать сантехнику, подгонять оконные рамы и прокладывать провода.

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Юность

В 10 лет Маск получил в подарок компьютер Commodore VIC-20, на котором он научился программировать. Маску было 12 лет, когда он продал за 500 долларов свою первую программу — видеоигру под названием Blastar. Игроку нужно в ней обстреливать инопланетян из лазера. Это стало первой успешной затеей будущего миллиардера.

Маск столкнулся с личностным кризисом в четырнадцать лет. Справиться с личностным кризисом помогла книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня тому, как надо задавать вопросы», — рассказывает Маск.

Также Илона увлекали инвестиции. Молодой Маск следил за акциями одной фармацевтической компании через газеты и вкладывал в них средства. Когда Илон накопил таким образом пару тысяч долларов, он уехал в Канаду. Родители были против. Маск собирался поступить в университет города Кингстон и жил у канадских родственников.

В 1989 году Маск поступил в университет Куинс в Кингстоне и учился там до 1991 года. Позднее перевелся в Пенсильванский университет, где изучал бизнес и физику и получил степень бакалавра. В 1995 году поступил в Стэнфордский университет, чтобы получить PhD по прикладной физике и материаловедению. Через два дня Маск забрал документы: наступил интернет-бум, и Маск решил сосредоточиться на бизнесе. Илон покинул Стэнфорд, чтобы основать свою первую компанию, Zip2 Corporation.

После этого началась череда успешных бизнесов Маска. Вот те проекты, которые принесли ему наибольшее признание.

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Zip2 Corporation

Компания, которую Маск основал вместе с братом Кимбалом, предоставляла и лицензировала программное обеспечение для газет. В 1999 году Zip2 была куплена компанией-изготовителем персональных компьютеров Compaq. Стоимость сделки составила 307 млн долларов, из них Маск получил 22 млн долл. Маску было 28 лет.

X.com

В 1999 году Маск стал одним из основателей системы электронных платежей X.com. Через год компания слилась с Confinity. Одним из продуктов компании был сервис персональных денежных переводов PayPal.

PayPal

PayPal создана в 1998 году компанией Confinity, основателями которой были разработчики Макс Левчин и Питер Тиль. После приобретения X.com Маск вошел в совет директоров. В 2000 году основана компания PayPal Inc, которая быстро стала продвигаться для электронной системы оплаты на интернет-аукционах. Компания стремительно разрослась и в 2001 году была переименована в PayPal. PayPal стала одной из первых компаний, работающих в интернете, которая вышедших на биржу после террористических актов 11 сентября 2001 года. В октябре 2002 года PayPal была куплена eBay за 1,5 млрд долларов США. За 11,7 % акций компании Маск выручил 180 млн долларов.

Штаб-квартира PayPal в Сан-Хосе, Калифорния, США. Источник: commons.wikimedia.org

SpaceX

SpaceX —разработчик серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем. В отличие от других космических компаний, является не государственной, а частной. Основана Илоном Маском в 2002 году. Бизнесмен вложил в компанию 100 млн долларов, полученных от продажи своих предыдущих компаний. Спустя шесть лет после открытия, в 2008 году, SpaceX подписали контракт с NASA на сумму 1,6 млрд долларов США. Договор предполагал 12 запусков носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon к МКС.

Целью Маска стало в 10 раз уменьшить затраты на космические полеты, что помогло бы сохранить человеческое наследие.

В 2016 году Илон заявил, что его компания надеется осуществить полет на Марс в 2020—2025 годах. Тогда же Маск представил проект межпланетной транспортной системы: она предполагает создание многоразового космического транспорта для доставки людей на Марс. По задумке бизнесмена, на «красной планете» возможно создать самоподдерживающиеся колонии.

В 2017 году Маск предположил, что ракеты и космические корабли можно использовать для полетов в любую точку Земли вместо самолетов.

В 2020 году состоялся первый запуск космического корабля под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись на плавучую платформу через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС. В 2021 Маск заявил, что хочет продать все свое имущество, дабы доказать серьезность намерений построить город на Марсе.

Первый запуск SpaceX Falcon Heavy. Источник: commons.wikimedia.org

Tesla

Tesla – компания-производитель электромобилей, основанная в 2003 году. Tesla Также занимается производством и решений для хранения электрической энергии — SolarCity.

В феврале 2004 года Илон Маск инвестировал в компанию 6,5 млн долларов, став председателем совета директоров. Первые прототипы автомобилей премиум-класса были представлены в 2006 году. Тогда же Маск удалось привлечь 100 млн инвестиций, включая инвестиции от Google.

В 2008 году Tesla начала производство своей первой модели Roadster.

В 2010 году компания начала строительство фабрики во Фримонте, Калифорния, в 2012 – производство второго автомобиля — Model S, в 2017 – Model 3. 25 октября 2021 года капитализация компании превысила 1 трлн долларов.

Tesla Model S. Источник: commons.wikimedia.org

OpenAI

Некоммерческая исследовательская компания из Сан-Франциско открыта в 2015 году. Компания занимается развитием открытого и дружественного искусственного интеллекта на благо интересов общества. Основателями стали сам Маск и Сэм Альтман, президент венчурного фонда Y Combinator. В 2018 году Илон Маск вышел из совета директоров.

Илон Маск. Источник: commons.wikimedia.org

Neuralink

В 2017 году Маск основали нейротехнологическую компанию, которая займется разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Бизнесмен заявил, что стремится сделать устройства для лечения заболеваний головного мозга. Конечная цель компании – усовершенствование людей.

Илон Маск на презентации Neuralink в августе 2020-го. Источник: commons.wikimedia.org

The Boring Company

В 2016 году Маск основал строительную компанию, которая занимается инфраструктурой и прокладкой тоннелей. Один из проектов компании –метро для автомобилей, по которому можно будет перемещаться со скоростью до 240 км/ч.

Илон Маск на презентации The Boring Company. Источник: commons.wikimedia.org

Личная жизнь Илона Маска

С первой женой Джастин Уилсон Маск познакомился в канадском университете, где они вместе учились. Пара поженилась в 2000 году. В 2002 у Джастин и Илона родился сын: он скончался от синдрома внезапной детской смерти в возрасте 10 недель. В 2004 году Джастин забеременела благодаря ЭКО и родила близнецов, Гриффина и Ксавьера. В 2006 году у пары появилась тройня – Дамиан, Саксон и Кай.

В 2008 году пара рассталась, и Маск начал встречаться с британской актрисой Талулой Райли, известной по ролям в фильмах «Гордость и предубеждение», «Рок-волна», «Начало». В 2010 году Маск и Райли поженились, в 2012 году развелись, в 2013 году поженились снова. В 2016 году пара подала на развод.

Около года Маск встречался с актрисой Эмбер Херд. В 2020 году ее бывший муж, актер Джонни Депп, заявил, что Херд изменяла ему с Маскомспустя месяц после свадьбы. Бизнесмен это отрицал, утверждая, что отношения оставались дружескими до развода пары.

В 2018 году Маск начал встречаться с певицей Граймс, настоящее имя – Клэр Буше. В январе 2020 Граймс подтвердила, что ждет первенца. Артистка добавила, что ребенок сможет выбрать себе гендер самостоятельно, а они с отцом будут использовать в отношении ребенка местоимение «они». Ребенок, рожденный 4 мая 2020 года, получил имя X Æ A-12 (звучит как Экс Эш Эй-Твелв). В сентябре 2021 года стало известно, что Маск и Граймс расстались, однако в декабре у пары родилась дочь Экза Дарк Сайдерил с помощью суррогатной матери.

Илон Маск и Граймс. Источник: globallookpress.com

Семья, здоровье и увлечения Илона Маска

Маск увлекается покупкой самолетов и суперкаров, состоит в клубе Zero Gravity, участники которого достигают невесомости на борту самолета.

В 2013 году Маск приобрел на лондонском аукционе классический автомобиль-подлодку Джеймса Бонда. По сообщениям инсайдеров, подводная лодка Lotus Esprit, показанная в боевике «Шпион, который меня любил», была куплена генеральным директором SpaceX за 968 тысяч долларов.

Признавался, что испытывает проблемы со сном и употребляет снотворное.

Любит читать Азимова, Хайнлайна и Толкина; любимые книги — «Властелин Колец», роман Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», «Луна — суровая хозяйка» Хайнлайна.

Утверждал, что у него синдром Аспергера — нарушение психического развития, для которого характерны трудности в социальном взаимодействии, одна из форм расстройств аутистического спектра.

Младший брат Маска, Кимбал Маск, занимается ресторанным бизнесом, сестра Тоска продюсирует кино. Мэй Маск занимается публичными лекциями, пишет книги и работает моделью.

Стал прототипом героя Тони Старка из фильма «Железный человек».

Часто соглашается сыграть камео в фильмах, то есть появиться в роли самого себя. Так, в 2015 году Маск появился в качестве гостя в популярном телешоу «Симпсоны». В эпизоде «Маск, упавший на Землю» бизнесмен прибывает в Спрингфилд на космическом корабле и черпает вдохновение у Гомера Симпсона. Маск сам озвучил своего героя. Илон Маск также появился в эпизоде популярного ситкома «Теория большого взрыва» в роли самого себя.