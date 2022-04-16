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16 апреля

Известные люди, которые стали бездомными

Даша Краснова

Многие из нас завидуют успехам знаменитостей, хотя путь большинства из них был тернистым. Например, некоторые в прямом смысле жили на улице. "Рамблер" расскажет про три таких случая.

Известные люди, которые стали бездомными
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Холли Берри

кадр из фильма

Когда она приехала в Нью-Йорк, с собой у нее было лишь немного денег, которые дала мать, работавшая в то время медсестрой. Женщина была уверена, что дочь ничего не добьется, поэтому в поездке ее не поддерживала. Сказала, чтобы зарабатывала на жизнь сама. Поэтому девушка тратила мамины деньги только на еду и жила в приюте для бездомных. Но в этом же году получила свою первую роль на ТВ. А затем были «Люди Икс» и серьезная карьера актрисы.

Дэниел Крейг

кадр из фильма

После того как Дэниел Крейг в 2006 году сыграл Джеймса Бонда в «Казино “Рояль”», он смог купить квартиру за четыре миллиона фунтов стерлингов. А вот середина 1980-х была совсем не такой. В 16 лет Крейга приняли на учебу в Национальный юношеский театр в Лондоне, он переехал в столицу из окрестностей Ливерпуля и жил то у друзей, то на скамейке в парке и подрабатывал в ресторанах.

Джим Керри

кадр из фильма

Гонорары в 20 миллионов долларов, которые герой «Эйса Вентуры» и «Шоу Трумана» начал получать на пике своей славы, очень пригодились бы Джиму Керри в школьные годы. Когда Джим был подростком его отец потерял работу, и семье пришлось переехать из дома в микроавтобус. Уже в 15 лет мальчик вынужден был бросить учебу и начать зарабатывать на жизнь как эстрадный комик. Собственно, там его и заметили.

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