Барон-пират, который вселял ужас в балтийских моряков

Роман Федорович фон Унгерн-Штернберг был одним из самых причудливых героев Гражданской войны. Чего стоит одна его идея о реставрации империи Чингисхана в границах от Каспийского моря до Тихого океана. Однако его предок при жизни стяжал не менее оригинальную репутацию. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Гардемарины — III» Кадр из фильма «Гардемарины — III»

Вообще среди Унгернов, пустивших корни во всех прибалтийских губерниях Российской империи и носивших гордый девиз: «Звезда их не знает заката», издавна встречалось немало ярких личностей. Здесь были крестоносцы, сражавшиеся под Иерусалимом вместе с Ричардом Львиное сердце, рыцари Тевтонского ордена — участники Грюнвальдской битвы, разбойники и даже алхимики. Но одного своего предка Роман Федорович особо выделял — а именно хозяина острова Даго Отто Рейнгольда Людвига фон Унгерн-Штернберга. И свое русское имя он выбрал как раз в его честь. Когда Отто Рейнгольд Людвиг приехал из Польши в Петербург, то назвал себя Романом.

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Он родился 16 августа 1744 года в Лифляндии в семье барона Рейнгольда-Густава Унгерн-Штернберга и баронессы Кристины-Софии Розен. Получив юридическое образование в Лейпцигском университете, молодой Отто не стал связывать свою жизнь с правоведением, а нанялся капитаном на голландский флот. Впрочем, по другим сведениям, он плавал в качестве пассажира. Барон немало путешествовал по Азии и неплохо изучил Индийский океан. Позже, конечно, возникла легенда о том, что он занимался пиратским промыслом, но никаких данных об этом нет.

Отто Рейнгольд рассказывал, что посетил Мадрас, где и был арестован англичанами и обвинен в шпионаже. Впрочем, в те годы вовсю шла Семилетняя война, а иностранцев в Британской Индии вообще не жаловали. Так что его просто выслали — невзирая на романтические истории о побеге — а барон завязал с путешествиями и решил сделать светскую карьеру. Он оказался в свите польского короля Станислава Понятовского, при нем дослужился до камергерского чина и в качестве посла приехал в Петербург, где получил аудиенцию у императрицы Екатерины II. Кстати, там же он стал масоном и вступил в ложу «Астрея». Впрочем, тогда множество аристократов увлекалось масонством, мода на которое пришла из Европы.

В 1772 году Отто Рейнгольд Людвиг фон Унгерн-Штернберг женился на баронессе Магдалене-Шарлотте фон дер Пален. В браке родилось четверо детей — дочь и три сына. Барон решил сделать своей резиденцией уединенный остров Даго (сейчас Хийумаа). Для этого он купил поместье Гогенгольм у своего приятеля графа Стенбока, мызу Гроссенгоф и усадьбу Путкас. Таким образом, большая часть острова оказалась под его властью. Ради этого он распродал родительские мызы Эрастфер, Кораст и Линден в Эстляндии. С тех пор барона стали именовать властелином острова Даго.

Здесь Унгерн-Штернберг заложил верфь и построил частный флот. Кроме того, он обязан был содержать старинный маяк Дагерорт. Но это оказалось затратным делом — ежегодно на него уходило больше двух тысяч кубических саженей дров, а лес на самом острове давным-давно вырубили, поэтому древесину приходилось завозить. Барон рассчитывал на годовую субсидию от русского правительства в пять тысяч рублей серебром, но получал только по три тысячи. А когда императрица умерла, то выплаты вообще прекратились. Тогда Отто Рейнгольд освободил своих крепостных от всех обязательств, но взамен возложил повинность в виде доставки дров. Вероятно, и эта мера не помогла, потому что дальнейшие события можно объяснить стремлением барона поправить свои финансовые дела.

Отто Рейнгольд Людвиг фон Унгерн-Штернберг. Public domain

Спустя годы легенды превратят Унгерна-Штернберга в барона-разбойника, который коварно заманивал корабли на скалы, а после гибели моряков забирал себе всю добычу.

Например, фантазер Астольф де Кюстин в «Письмах из России» рассказывал, что загадочный аристократ покинул свет ради жизни на острове, потому что ненавидел человечество. Тут барон увлекся наукой, которой занимался в специально построенной башне. Венчал ее стеклянный кабинет, в темные ночи похожий на огромный фонарь. Здесь до утра горел свет, который капитаны проходящих кораблей принимали за маяк и в результате находили смерть на отмелях острова.

Другое предание утверждает, что барон приказывал во время бури проводить по берегу хромых лошадей с фонарями, чтобы моряки принимали их за другие корабли, будто бы следующие этим курсом, и попадали в ловушку. Иногда реальный барон даже превращался в аналога Синей Бороды — ходили слухи о неких женщинах, будто бы заточенных в подземелье одного из его замков, хотя никаких подтверждений этому нет. Ему даже приписывали убийство одного из сыновей. В действительности его первенец застрелился, так как отцу надоело оплачивать его долги, и он отказался впредь это делать.

И хотя реальность была далека от этих мрачных преданий, многие современники готовы были в это поверить. Унгерн-Штернберг был незаурядным, много повидавшим, начитанным и независимым человеком, равно строгим к себе и к другим, поэтому он не слишком ладил с местной знатью. Но больше всего проблем ему доставила длительная тяжба с бывшим приятелем по университету графом Яковом Стенбоком, который в то время был губернатором Эстляндии. Он вовсю использовал административный ресурс в борьбе с оппонентом и именно его считают основным автором слухов о бароне.

В реальности Отто Рейнгольд, как и многие прибрежные землевладельцы, использовал лазейки в морском праве. По закону можно было получить от судовладельцев денежную награду за спасение груза и команды. И хотя претендовать на нее мог любой человек, который спас вещи и людей, фактически ею пользовались владельцы земли, на которой и случилось крушение судна. Кроме того, далеко не все спасенные грузы добирались до судовладельцев. Часто декларируемый объем спасенных вещей был меньше, чем в действительности, причем обычно это происходило по сговору с капитаном судна.

Так произошло с шведским кораблем «Луиза Каролина», который разбился недалеко от острова Даго. Барон Унгерн-Штернберг и капитан корабля Эрик Бергманн заявили, что некоторые товары были сильно повреждены в бурю и затонули. В результате на складе в Ревеле не досчитались четверти груза. Ущерб составил более десяти тысяч рублей. Но страховая компания потребовала нового разбирательства и отправила прошение в Коллегию иностранных дел. По приказу Сената суд начал новое расследование.

В 1803 году имение барона обыскали и нашли некоторые товары с корабля «Луиза Каролина», которые официально числились как пропавшие. Очевидно, Унгерн-Штернберг намеревался контрабандным образом отправить их в Швецию, и, вероятно, удерживал часть груза со спасенных судов и ранее.

Кроме того, барону припомнили и историю, случившуюся в 1802 году, когда Отто Рейнгольд смертельно ранил кинжалом Карла Иоаганна Мальма, капитана брига «Мориан», одного из своих кораблей. Мужчины поссорились из-за того, что капитан во время рейса по личным причинам уклонился от заданного маршрута. Хотя сам барон заявил, что он только защищался.