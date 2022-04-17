«Бизнес-проект»: что борцы с лженаукой говорили о Ванге

«Человек в каком-то „пиковом“ эмоциональном состоянии, когда мозг работает на „высоких оборотах“, действительно становится особенно чувствителен к состояниям других людей и может „считывать“ какую-то очень личную информацию, в том числе в отношении будущего .А Ванга всегда была „настроена“ на людей очень тонко, эмпатия была ее призванием <...>