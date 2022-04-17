«Бизнес-проект»: что борцы с лженаукой говорили о Ванге

Борцы с лженаукой критиковали болгарскую предсказательницу, считая, что та была бизнес-проектом, а не альтруистичной ясновидящей. «Рамблер» собрал цитаты ученых, которые не верят в особый дар Ванги.
Председатель Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, академик РАН Евгений Александров в 2015 году дал интервью «Российской газете». В разговоре о феномене гадалок и ясновидящих ученый назвал Вангу «отлично раскрученным государственным бизнесом, благодаря которому захолустный край превратился в место паломничества толп со всего мира».
«Знаете, кто на Вангу молился больше всего? Таксисты, официанты в кафе, персонал гостиниц — люди, которые благодаря „ясновидящей“ имели отличный стабильный заработок. Все они охотно собирали для Ванги предварительную информацию: откуда человек приехал, зачем, на что надеется.
А Ванга потом эти сведения выкладывала клиентам так, словно сама их увидела. Помогали с досье на клиентов и спецслужбы, под прикрытием которых работал государственный бренд», — отмечает Александров.
Кандидат психологических наук и доцент МГППУ Ольга Даниленко в разговоре с изданием «Вечерняя Москва» объяснила феномен Ванги феноменом «самосбывающегося пророчества».
«Человек в каком-то „пиковом“ эмоциональном состоянии, когда мозг работает на „высоких оборотах“, действительно становится особенно чувствителен к состояниям других людей и может „считывать“ какую-то очень личную информацию, в том числе в отношении будущего .А Ванга всегда была „настроена“ на людей очень тонко, эмпатия была ее призванием <...>
Нам нужно обязательно развивать критическое мышление, верить в эзотерику и бегать по гадалкам не стоит, но категорическое отрицание, тотальный скепсис ограничивает творческий поиск, в том числе в науке».
Доктор медицинских наук психиатр Борис Положий в разговоре с «Комсомольской правдой» предположил, что у Ванги были расстройства психики.
«Могла ли она в этом своем состоянии что-то предсказывать? Ну что-то могло совпасть случайно, такое бывает. А дальше зачастую идет просто подтасовка фактов, которые должны убеждать в каких-то сверхспособностях. Такие люди востребованы, когда в обществе нарастает неуверенность в завтрашнем дне <....>
Никто пока не доказал существование экстрасенсорных способностей. Я общался с некоторыми „экстрасенсами“, и они цинично признавались, что зарабатывают на обмане. Это либо мошенники, либо больные, которые действительно слышат „голоса“ или видят галлюцинации».
Экстрасенсорные способности Ванги ученые до сих пор не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.