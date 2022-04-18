Гетто и татуировки: почему все любят нового президента Чили

Как мы представляем себе президента? Скорее всего это солидный человек почтенных лет в строгом костюме. И хотя во многих странах сейчас главы государства вполне молоды и современны, президент Чили выделяется среди всех. О том, что в нем особенного, в материале "Рамблера".

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

Чили — страна на юго-западе Южной Америки, простирающееся узкой полосой у берегов Тихого Океана. Когда мы слышим о Чили, то представляем себе что-то теплое, яркое, жгучее. Примерно такие характеристики дают новому президенту Чили Габриэлю Боричу.

Видео дня

Габриэль Борич, 36-летний политик левого толка, пришел к власти в 2021 году, одержав победу с 55,87 процентов голосов над своим правым оппонентом Хосе Антонио Кастом, который набрал 44,13 процентов голосов. 10 лет назад Борич был студенческим лидером в чилийской столице и вместе с тысячи молодых людей протестовал против приватизированной системы образования страны.

legion-media.ru

Харизматичный Габриэль выглядит не как обычный президент - предплечья в татуировках, густая щетина, джинсы и футболки с яркими надписями. К тому же это самый молодой президент в истории Чили!

Народ его определенно, любит не только за близкий к обычным людям внешний вид, но и за особенную политику. Борич ставил амбициозные цели: продвигать социал-демократию в европейском стиле, которая расширила бы экономические и политические права. Так он собирается бороться с назревшим неравенством, не отклоняясь от авторитаризма.

"Мы новое поколение, которое возникло в общественной жизни, требуя, чтобы наши права уважались как права, а не рассматривались как потребительские товары или бизнес. Мы знаем, что справедливость по-прежнему существует для богатых и справедливость для бедных, и мы больше не допустим, чтобы бедные продолжали расплачиваться за неравенство в Чили", — говорил Борич во время президентской кампании.

Кроме этого, Габриэль обещал, что постарается "оставить позади раз и навсегда патриархальное наследие Чили", отдав женщинам высокие должности. И не обманул. Так например, замминистра по делам женщин он назначил домработницу с 15-летним стажем. Лус Видаль Уирикео около 15 лет служила домработницей в столичном регионе Чили, а сейчас занимает высокий государственный пост.

Еще один широкий жест — президент страны переехал в сантьягское гетто Юнгай, чтобы улучшить там условия жизни.

"Мы хотим восстановить те районы, которые сегодня находятся под угрозой, исходящей от ненасытных застройщиков, преступников или наркоторговцев", — сказал Борич.

Обычно президенты Чили проживали в строго охраняемых домах в самых богатых районах, а Борич решил жить в неблагополучном районе с мусором и наркоторговлей на улицах.