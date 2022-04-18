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1 час назад

Российские космонавты вышли в открытый космос

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Космонавты Международной космической станции Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос, они будут готовить к работе манипулятор ERA.

Российские космонавты вышли в открытый космос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артемьев и Матвеев открыли выходной люк модуля «Поиск» Международной космической станции и приступили к первому за время экспедиции выходу в открытый космос в рамках работ по подготовке манипулятора ERA к работе, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Российским членам экипажа предстоит зафиксировать крышку выходного люка и установить защитное кольцо. Первым к выходу в открытый космос приступит Матвеев, вторым выйдет Артемьев.

Ранее стыковка с МКС корабля «Союз МС-21» («С. П. Королев») с тремя россиянами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым на борту прошла в ручном режиме.

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