Российские космонавты вышли в открытый космос

Космонавты Международной космической станции Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос, они будут готовить к работе манипулятор ERA.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Артемьев и Матвеев открыли выходной люк модуля «Поиск» Международной космической станции и приступили к первому за время экспедиции выходу в открытый космос в рамках работ по подготовке манипулятора ERA к работе, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Российским членам экипажа предстоит зафиксировать крышку выходного люка и установить защитное кольцо. Первым к выходу в открытый космос приступит Матвеев, вторым выйдет Артемьев.