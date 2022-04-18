Биография режиссера Леонида Хейфеца

18 апреля стало известно, что на 88-м году жизни умер народный артист РФ режиссер Леонид Хейфец.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Михаил Терещенко/ТАСС

Леонид Ефимович Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске (Белорусская ССР, ныне Республика Белоруссия). Отец во время Великой Отечественной войны (1941-1945) пропал без вести на фронте. Леонид Хейфец вместе с матерью проживал в эвакуации в Казани. В 1945 году они вернулись в Минск.

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В 1956 году Леонид Хейфец окончил в Минске механический факультет Белорусского политехнического института (ныне Белорусский национальный технический университет). После этого на протяжении двух лет работал инженером-конструктором на Минском подшипниковом заводе. Параллельно занимался в актерской студии при Белорусском государственном академическом театре им. Янки Купалы (ныне Национальный академический театр им. Янки Купалы), которую окончил в 1958 году. Затем в 1963 году окончил в Москве режиссерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Руководителями курса были народный артист СССР Алексей Попов и народная артистка РСФСР Мария Кнебель.

В 1963-1970 годах Леонид Хейфец работал режиссером в Центральном театре Советской армии (с 1993 года - Центральный академический театр Российской армии). Поставил спектакли: "Мой бедный Марат" по драме Алексея Арбузова, "Смерть Иоанна Грозного" по трагедии Алексея Толстого, "Часовщик и курица" по пьесе Ивана Кочерги, "Дядя Ваня" по произведению Антона Чехова и др.

В 1971-1986 годах - режиссер Государственного академического Малого театра. Осуществил на его сцене постановки: "Свадьба Кречинского" по комедии Александра Сухово-Кобылина, "Перед заходом солнца" по драме Герхарта Гауптмана, "Летние прогулки" по пьесе Афанасия Салынского, "Заговор Фиеско в Генуе" по произведению Фридриха Шиллера, "Король Лир" по трагедии Уильяма Шекспира, "Ретро" по пьесе Александра Галина, "Картина" по роману Даниила Гранина, "Зыковы" по пьесе Максима Горького и др.

В 1988-1994 годах Леонид Хейфец был главным режиссером Центрального академического театра Российской армии. Поставил спектакли: "Павел I" по пьесе Дмитрия Мережковского, "Боже, храни короля!" по произведению Сомерсета Моэма, "Маскарад" по пьесе Михаила Лермонтова.

С конца 1990-х годов Леонид Хейфец сотрудничал с Московским академическим театром им. Вл. Маяковского. Среди его постановок были "Кукольный дом" по пьесе Генрика Ибсена, "Вишневый сад" по произведению Антона Чехова, "Синтезатор любви" по пьесе Алана Эйкборна, "Спуск с горы Морган", "Все мои сыновья" и "Цена" по произведениям Артура Миллера, "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу и др.

В разное время Леонид Хейфец осуществил ряд постановок в других театрах. В их числе: "Сотворившая чудо" по пьесе Уильяма Гибсона (1962, Рижский театр юного зрителя), "С вечера до полудня" по произведению Виктора Розова (1970, Петрозаводский финский театр), "Гроза" по драме Александра Островского (1975, Белорусский государственный академический театр им. Янки Купалы), "Восточная трибуна" по пьесе Александра Галина (1984, Московский театр "Современник"), "Бегущие странники" по произведению Алексея Казанцева (1997, Государственный академический театр им. Моссовета) и др. Также он поставил за рубежом спектакли "Вишневый сад" (1986, Муниципальный театр Стамбула, Турция; 1997, Драматический театр Варшавы, Польша) и "Дядя Ваня" (1998, Театр г. Кемперле, Франция; 1999, Театр г. Бургас, Болгария) по произведениям Антона Чехова.

В 1971-1980 годах Леонид Хейфец преподавал в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина (ныне Высшее театральное училище, институт им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России), в 2002-2012 годах - в Театральном институте им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. С 1980 года до конца жизни преподавал в ГИТИСе. Был профессором кафедры режиссуры драмы (1991), руководил художественной мастерской.