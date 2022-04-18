Байден испугался пасхального кролика в Белом доме

Президент США Джо Байден испугался пасхального кролика Банни, который вышел поприветствовать американского лидера во время его общения с журналистами. Об этом сообщает The Independent.

По данным газеты, президент обсуждал с американской прессой конфликт между Афганистаном и Пакистаном на мероприятии в Белом доме, когда к нему подошел человек в костюме кролика и приветственно помахал рукой. После этого Байден на полуслове прервал свой комментарий и удалился.