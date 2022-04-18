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25 минут назад

Байден испугался пасхального кролика на мероприятии в Белом доме

Газета.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден испугался пасхального кролика Банни, который вышел поприветствовать американского лидера во время его общения с журналистами. Об этом сообщает The Independent.

Байден испугался пасхального кролика в Белом доме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным газеты, президент обсуждал с американской прессой конфликт между Афганистаном и Пакистаном на мероприятии в Белом доме, когда к нему подошел человек в костюме кролика и приветственно помахал рукой. После этого Байден на полуслове прервал свой комментарий и удалился.

Ранее Байден вновь попал в неловкую ситуацию. Завершая выступление в Северной Каролине, политик повернулся и протянул руку к пустому месту. Но рядом с Байденом в тот момент никого не было. После приветствия невидимого собеседника Байден сделал несколько неуверенных шагов, будто пытаясь найти выход.

Люди,Джозеф Байден,
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