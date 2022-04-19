Как последний Герой Союза стал жертвой предателя

Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о смерти выдающегося разведчика-нелегала, Героя Советского Союза Михаила Васенкова. Находясь на нелегальной работе, он пережил распад СССР и продолжил служить новой России. Большую часть жизни Васенков провел под чужим именем, безупречно играя эту роль. Он годами добывал секретные данные из администрации Белого дома. Васенков не совершал ошибок, но однажды нашелся предатель, который выдал его ФБР. Историю одного из самых засекреченных людей страны вспомнила «Лента.ру».

Знаменитый нелегал Михаил Васенков после возвращения на родину в 2010 году жил скромной и незаметной жизнью, фактически уйдя в тень. Но однажды он согласился дать интервью историку российских спецслужб Николаю Долгополову. Их случайная встреча произошла пять лет назад.

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К тому моменту историк и журналист много слышал о легендарном нелегале, а потому, встретив его, не упустил шанса поговорить. Васенкову тогда было 75 лет, но как рассказал «Ленте.ру» Долгополов, это был спортивный и подтянутый мужчина, которому никак не дашь больше 60-ти.

Васенкову было трудно говорить по-русски. Ведь за эти годы он даже думать отвык на родном языке — больше 30 лет был Хуаном Ласаро! Твердый, где-то жесткий, Васенков произвел на меня впечатление сильного человека. Знаете, такой истинный испанец.



Николай Долгополов

историк российских спецслужб и журналист

«Поехать в незнакомый мир и начать с нуля»

По данным СВР, Михаил Васенков родился 9 октября 1942 года в семье рабочих из подмосковного поселка Кунцево. Его успехи в учебе и спорте заметили в КГБ, и перспективный юноша поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, которое в 1965 году окончил с отличием и золотой медалью.

В 1968 году Васенкова зачислили в особый резерв ПГУ КГБ, где он в совершенстве овладел испанским, английским и французским языками.

С юных лет Васенков активно занимался спортом, все отмечали его упорство. Рассказывали, что вначале, например, он не очень хорошо плавал. Он не готов был с этим мириться и начал усиленно заниматься в бассейне. В итоге он стал практически перворазрядником. Такое же упорство и рвение он проявлял в вопросе изучения языков.



Николай Долгополов

историк российских спецслужб и журналист

Молодого чекиста пригласили в самое секретное подразделение КГБ — легендарное управление «С», занимавшееся нелегальной разведкой. Нелегалы — это кадровые сотрудники органов госбезопасности, которые под чужими документами, без связи с СССР и без дипломатической неприкосновенности добывали важнейшие секретные данные.

В стране, где нелегалы вели работу, никто (даже их жены) не догадывался о настоящей жизни этих людей. Как рассказала в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» разведчица-нелегал Елена Вавилова, лично знавшая Михаила Васенкова, для любого сотрудника спецслужб принять решение о нелегальной работе непросто. Но всеми агентами в первую очередь движет желание сделать что-то важное для мира и своей страны. По словам Вавиловой, Васенков из того поколения советских разведчиков, которые ставили интересы родины выше своих собственных.

Путь разведчика непредсказуем и сложен. Нужно поехать в незнакомый мир и начать там с нуля. Нужно уметь приспосабливаться и делать практически все в одиночку. Требуется внутренняя дисциплина. Все эти качества были у человека, который долгое время жил под именем Хуана Ласаро.



Елена Вавилова (Трэйси Ли Энн Фоли)

российская разведчица-нелегал, полковник СВР в отставке

Подготовка такого суперагента велась годами. Будущий нелегал обязан был не только в совершенстве знать все языковые и культурные особенности местности, где предстояло выполнять задания, но и буквально вжиться в свою новую личность, твердо верить, что написанные факты его биографии были в действительности. После того как агент управления «С» завершал подготовку, его отправка за рубеж могла производиться только с санкции председателя КГБ СССР.

«Лучшая маскировка — всегда быть на виду»

По данным СВР, Михаил Васенков состоял «на работе в особых условиях» с 1975 года. Рассказывая о тех событиях журналисту Николаю Долгополову, Васенков вспоминал, как начальник Первого главного управления КГБ СССР Владимир Крючков, напутствуя его, дал понять: нелегал, возможно, уезжает из страны навсегда и уже никогда не вернется домой.

Но Васенков с радостью принял свою грядущую судьбу. С паспортом гражданина Уругвая он оказался в Испании, легализовался и получил работу. Следуя указаниям из центра и своим собственным наработкам, используя ум, харизму и полученную информацию, разведчик быстро обретал ценные и полезные знакомства. Позже, уже будучи человеком с достатком и деловыми связями, Васенков перебрался в Перу, где стал известным фотографом и даже оказался в президентском пуле.

Васенков оказался талантливым фотографом, чей круг общения постоянно расширялся. У него была лучшая маскировка — он всегда был на виду. Искать информаторов нужно было все меньше: люди сами стремились к общению с ним. Причем это были солидные люди с определенным политическим положением. Многие из источников стали ему друзьями.



Николай Долгополов

историк российских спецслужб и журналист

«Борьба за свободу стала частью него»

Рассказывая о временах своей молодости, Васенков не без труда подбирал слова на русском, и журналисту Долгополову приходилось переходить то на английский, то на французский. В какой-то момент ветеран разведки с досадой заметил собеседнику — мол, что же ты не выучил испанский?

Для Васенкова этот язык, как и латинская Америка, стал его жизнью, страстью и любовью. Он придерживался твердого кредо — нелегал должен всегда работать один. Эту позицию Васенков объяснял тем, что близкие люди, друзья или родственники могут создавать дополнительные риски.

К примеру, если за кем-то из близких установят слежку, случайные поступки или слова такого человека могут привести нелегала под колпак контрразведки. Но на работе в Латинской Америке Васенков изменил своему правилу, когда в его жизни появилась перуанская журналистка Вики Пелаес, ставшая его женой.

Для Васенкова была очень важна борьба народов Латинской Америки за свою свободу — эта борьба стала частью его самого. Даже когда отошел от дел, он следил за событиями в тех странах. Такой же яростной и влюбленной в свою страну и народ была и его супруга.



Елена Вавилова (Трэйси Ли Энн Фоли)

российская разведчица-нелегал, полковник СВР в отставке

К моменту их знакомства у Пелаес был сын от первого брака. Но неудачное замужество не стало проблемой: у Васенкова вспыхнул страстный роман с журналисткой, которая к началу 80-х была самой известной женщиной-телерепортером в Перу. Она работала ведущей новостей на Frecuencia Latina и писала в газету La Prensa de Lima.

В своих материалах Пелаес громила коррупцию, силовиков, расследовала хищения, писала о военных преступлениях США и, по мнению коллег, отличалась очень агрессивным журналистским стилем. В 1984 году группа леворадикальных революционеров из движения имени Тупака Амуру похитила Пелаес и ее съемочную группу.

Боевики в течение 17 часов удерживали заложников, требуя от руководства компании показать их телеобращение.

Пленников отпустили лишь после того, как телекомпания согласилась выполнить требования боевиков. Правда, медиаменеджеры в конечном итоге обманули террористов, так и не показав их обращение. Между тем Михаил Васенков под именем Хуана Лосары и Вики Пилаес поженились в 1983 году, а два года спустя после похищения журналистки пара переехала в Нью-Йорк.

«Склонен к работе, связанной с риском»

Вики продолжила журналистскую карьеру и влилась в редакцию влиятельной испаноязычной газеты El Diario. Васенков также продолжил работу в прессе, но в качестве фотографа: это позволило ему заводить полезные связи уже в США. Параллельно он стал активно заниматься карате, со временем получив черный пояс, и со многими подружился на татами.

Васенков поступил в университет Нью-Йорка на факультет философии, защитив после окончания докторскую диссертацию. Его знания оценили в учебной части — и он остался преподавателем. Нелегал к этому времени обзавелся полезными связями в левом крыле Демократической партии США, что позволило отправлять на родину ценные сведения.

Как сообщал в 2010 году «Коммерсантъ», разведчик за время своего пребывания за рубежом получил три высших образования. А обладателем ученой степени по политологии в США он стал уже после 60 лет.

В Нью-Йорке у них с Вики Пилаес родился еще один сын. По словам журналиста Николая Долгополова, у разведчика были настоящая любовь и идиллия в семейной жизни, но его супруга ничего не знала о том, чем он занимается на самом деле.

По данным СВР, созданная Васенковым нелегальная резидентура добывала ценную политическую информацию, получившую высокую оценку. Разведчик всякий раз демонстрировал присущие ему выдержку, решительность и смелость вкупе с осмотрительностью и осторожностью. Коллеги по работе характеризовали его как «склонного к работе, связанной с риском и необходимостью проявлять волю, мужество и находчивость».

За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество в 1990 году Михаил Васенков удостоен звания Героя Советского Союза



из сообщения СВР

«В разведке были кроты и предатели»

В беседе с коллегами Михаил Васенков не рассказывал, за что именно его наградили, — отшучивался, что сам не знает. При этом, по словам знавших его людей, эта награда для разведчика имела горькое послевкусие. В 1991 году, через год после присвоения звания Героя, его страна перестала существовать. Для самого Васенкова и многих его товарищей из левого крыла развал СССР стал огромной трагедией.

Распад Союза был его болью. Васенков не мог до конца простить этого нашим верхам и очень переживал. Он много говорил о тех людях из советского времени, с которыми осталось его сердце.



Елена Вавилова (Трэйси Ли Энн Фоли)

российская разведчица-нелегал, полковник СВР в отставке

В беседе с Николаем Долгополовым для «Российской газеты» Васенков объяснял, что события 1991 года имели последствия для всех сфер жизни страны и общества — разведка не стала исключением. Он с горечью отмечал, что нашлось немало тех, кто стал выдавать иностранцам секреты.

Во все области нашей жизни — во все! — проникло немало чужих людей. Их толкали, навязывали, они занимали места. На некоторых они сидят до сих пор. Думаю, эти кроты и предатели были и в разведке. Если бы не Евгений Примаков (первый директор СВР — прим. «Ленты.ру»), разведку бы уничтожили: многие хотели там командовать. Но Примаков ее спас.



Михаил Васенков (Хуан Ласаро)

советский и российский разведчик-нелегал, полковник СВР в отставке

В 2004 году Михаила Васенкова отправили на пенсию: он закончил свою службу в разведке из-за достижения предельного возраста воинской службы. Но возвращаться в Россию он не стал — большую часть своей жизни разведчик провел за границей, и жизнь дома, тем более после развала СССР, Васенков себе уже не представлял.

Он жил тихой жизнью пожилого американца вместе с женой Вики и двумя сыновьями. Старший приемный сын стал музыкантом и с успехом окончил одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки — Джульярдскую школу в Нью-Йорке. Младший учился на архитектора. Васенков надеялся на спокойную американскую старость, но прошлое настигло его.

«В камере мне предложили сознаться в шпионаже»

В июне 2010 года границу с Белоруссией пересек легковой автомобиль гражданина России по фамилии Дудочкин. После пересечения границы этот человек оказался на Украине, откуда прямым рейсом направился в Германию, а позже — в США. Это случилось за несколько дней до визита в Штаты президента России Дмитрия Медведева.

Этим человеком на самом деле был полковник СВР Александр Потеев, человек с практически безупречной биографией — сын героя Советского Союза, боевого танкиста Николая Потеева. Незадолго до его отъезда в США туда успела перебраться вся семья Николая.

Сам полковник Потеев был в российской разведке заместителем начальника Управления «С» и по факту отвечал за американское направление работы спецслужбы.

Позже коллеги вспоминали, что за год до бегства из России полковнику предлагали повышение по службе, но он отказался.

Причиной этого называют обязательную в таких случаях проверку на полиграфе, которая показала бы, согласись на нее Потеев, что он вел двойную игру. 28 июня 2010 года американский Минюст сообщил об аресте десяти подозреваемых, которым предъявили обвинения в разведывательной деятельности в пользу России.

Еще один разведчик, Сергей Черепанов, известный как Генри Фрит, успел ускользнуть от иностранных спецслужб. Его спасло то, что он в тот момент находился в Испании: в США местные спецслужбы производили аресты одновременно по всем адресам подозреваемых, чтобы никто не успел сбежать.

Так, в штате Массачусетс были задержаны супруги Дональд Говард Хэтфилд и Трэйси Ли Энн Фоли, которые на самом деле были российскими разведчиками-нелегалами Андреем Безруковым и Еленой Вавиловой. Как рассказала «Ленте.ру» Елена Вавилова, после задержания американцы вели себя корректно и с ней, и с ее мужем.

Никаких эксцессов и грубостей с их стороны не было. Сотрудники ФБР вызвали нас на разговор лишь однажды. Будучи профессионалами, они поняли, что имеют дело с людьми, которые не станут вести с ними дела.



Елена Вавилова (Трэйси Ли Энн Фоли)

российская разведчица-нелегал, полковник СВР в отставке

В американской тюрьме задержанным оказалось непросто: по словам Елены Вавиловой, там были довольно жесткие правила, которые требовали носить на руках и ногах тяжелые кандалы, сильно натиравшие кожу. Впрочем, по словам разведчицы, такие правила были едиными для всех заключенных.

С Михаилом Васенковым все арестованные разведчики увиделись уже в суде Нью-Йорка. Там решался вопрос об их обмене на Игоря Сутягина, Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, задержанных за шпионаж в России.

Елена Вавилова вспоминает, что Васенков произвел на разведчиков впечатление невозмутимого и сильного человека, присутствие которого успокаивало и прибавляло сил. Он утверждал, что все сделал правильно, и если бы не предатель Потеев, то никто и никогда не смог бы выйти на него.

В 2010 году, вскоре после начала шпионского скандала, издание «Коммерсантъ» отмечало, что передача американцам беглым полковником Потеевым личного дела Михаила Васенкова стало беспрецедентным случаем в истории отечественной разведки.

Человек пришел в камеру и предложил сознаться в шпионаже. Показал папку с досье, на которой моя фамилия. И что после этого? Я назвал свое настоящее имя, но добавил, что больше ничего говорить не намерен. Когда тебе показывают твое фото, сделанное в Москве, все становится понятно. Я с тем человеком не говорил. Противно. Признал: да, я. И на этом закончили.



Михаил Васенков (Хуан Ласаро)

советский и российский разведчик-нелегал, полковник СВР в отставке

Из тюрьмы в Кремль

Шпионский скандал подпортил атмосферу визита президента Медведева в США. Но в целом в тот момент обе стороны не были заинтересованы в раздувании произошедшего. 6 июля 2010 года издание The New York Times сообщило, что ФБР и следователи не хотели судов над россиянами, чтобы не раскрывать секретную информацию о технологиях сбора данных.

В итоге в июле 2010 года обмен разведчиками состоялся в аэропорту Вены, после чего всех освобожденных россиян отправили домой. По словам Елены Вавиловой, тогда ее вместе с другими нелегалами освободили в максимально короткие сроки. В Москве разведчиков приняли в Кремле: там прошла их торжественная встреча с президентом Дмитрием Медведевым, который вручил им государственные награды.

После возвращения нелегалов в российской и зарубежной прессе появилось множество публикаций о случившемся.

В частности, журналисты писали, что Михаил Васенков якобы подвергся жестоким пыткам в американской тюрьме, где ему сломали три ребра и ногу.

По словам Николая Долгополова, Васенкова очень возмутила эта информация, которую он прямо назвал враньем. Разведчик вспоминал, что американцы с большим уважением отнеслись к нему как к ветерану российской разведки. Пока Васенков находился в американской тюрьме, надзиратели старались лишний раз угостить его чаем или кофе.

В Москве разведчики держались друг друга. Многие из них вернулись в Россию с детьми, и было непросто адаптироваться фактически уже в новой для себя стране. Поэтому в первое время они оказались единственными по-настоящему близкими друг другу людьми. Со временем к Михаилу Васенкову приехала его жена Вики Пилаес вместе с детьми.

Вики было довольно сложно адаптироваться к российским реалиям, тем более что она совершенно не знала русский язык. Но со временем все получилось. А Михаил Васенков разыскал пару старых товарищей, с которыми вместе служил еще во времена СССР и которые разделяли его взгляды, и старался проводить время с ними.



Елена Вавилова (Трэйси Ли Энн Фоли)

российская разведчица-нелегал, полковник СВР в отставке

Младший сын Вики и Михаила в России стал большим архитектором и сегодня работает в столице.

Несмотря на то что разведчику было около 80 лет, новость о его смерти 6 апреля стала для коллег Васенкова большой неожиданностью. Ветеран СВР всегда занимался спортом и следил за своим здоровьем. Некоторое время назад он переболел коронавирусом и, как всегда спокойно и уверенно, победил эту болезнь.

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28 января 2020 года Директор СВР России Сергей Нарышкин назвал имена российских разведчиков-нелегалов, которые благодаря своей героической работе внесли весомый вклад в обеспечение безопасности страны. Михаил Васенков занял видное место среди них.