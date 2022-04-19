Основатель «Вкуснотеево» вспомнил о борьбе с дефицитом в СССР

Основатель производителя молочных продуктов «Молвест» (владеет брендом «Вкуснотеево»), депутат Госдумы Аркадий Пономарев в интервью РБК вспомнил о способах борьбы с ажиотажным спросом на дефицитные продукты во времена СССР и заявил о возможности применения некоторых методов в нынешних условиях.

По словам Пономарева, одним из способов борьбы с ажиотажным спросом на продукты питания со стороны граждан в СССР была расфасовка меньшими порции и в неудобные для потребителей упаковки.

«Если что-то подобное происходило, все делалось дозами. Убрать песок, перевести в рафинад, уменьшить расфасовку. Да, поднимется цена, потому что это более технологично, но товар на полке будет всегда», — сказал Пономарев.

По его словам, такой способ может быть применим и сейчас в отношении сахара, на который в марте во многих российских регионах возник ажиотажный спрос. В противном случае люди будут стремиться запастись продуктами, дефицита которых опасаются. К тому же, некоторые предприниматели могут реализовывать их альтернативными путями, например, через сайты объявлений.

Также Пономарев назвал допустимым государственное регулирование цен на продукты при условии, что это не приведет к их исчезновению из магазинов. Делать это лучше применительно к товарам неповседневного спроса, в том числе «молокоемким», таким как сыр или сливочное масло — «чтобы люди тоже имели возможность это покупать».

В настоящее время закон предусматривает возможность регулирования цен на 24 вида продуктов питания из специального перечня правительства в случае, если за последние 60 дней они подорожали в любом из регионов больше чем на 10 процентов.