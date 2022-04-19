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2 часа назад

Как живет танцор, уехавший из России навсегда

New Magazine

Михаил Барышников – легенда мирового балета. В середине 70-х во время гастролей в Канаде, он решил остаться. Вскоре он получил гражданство США. На чужбине танцор не только адаптировался, но и стал успешным и востребованным.

Как живет танцор, уехавший из России навсегда
Фото: New MagazineNew Magazine

О его личной жизни слагали легенды. Ему приписывали романы с Шэрон Стоун и Лайзой Минелли. Сегодня его супругой является танцовщица Лиза Рейнхарт, они воспитали троих детей. Что любопытно, каждый из детей получил русское имя.

Помимо танцевального искусства, Барышников – владелец бизнеса. У него центр искусств Baryshnikov Arts Center, который был открыт почти 15 лет назад. Шесть этажей, три театральных зала, офисы, студии. По западным меркам он обеспеченный человек. У него немало недвижимости. К примеру, роскошный особняк в Доминикане.

В своих интервью 74-летний Михаил уверяет, что он не испытывает ностальгии по России и не жалеет, что покинул страну.

Люди,Шэрон Стоун,Михаил Барышников,
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