Разведчик, который предупреждал Сталина о войне

Уроженец Курганской области Павел Фитин, руководивший внешней разведкой СССР, 17 июня 1941 года лично докладывал главе государства Иосифу Сталину о предстоящем нападении Германии, указывая точную дату начала войны. Однако Сталин назвал это дезинформацией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

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«17 июня нарком госбезопасности Всеволод Меркулов и начальник 1-го управления [политической разведки] Павел Фитин вызваны к Сталину. Они докладывают ему точную дату начала войны. Сталин интересуется источником информации, после паузы делает вывод: „Дезинформация. Можете быть свободны“»,

— рассказали в ведомстве.

Всего с июля 1940 года по июнь 1941 года внешнеполитическая разведка направила руководству СССР более 120 детальных сообщений. В них говорилось не только о предстоящем нападении Германии, но и содержались сведения о военно-хозяйственных приготовлениях к эксплуатации захваченных советских территорий. Однако нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия счел все эти сведения «злостной дезинформацией английской разведки», считая, что война не начнется ранее середины 1942 года.

Фитин родился в 1907 году в селе Ожогино (сейчас это Шатровский округ Курганской области). Он возглавлял внешнюю разведку СССР с 1939 по 1946 годы. Работу в этой должности ему пришлось начинать с восстановления резидентур за границей. В результате за короткий срок ему удалось воссоздать 40 зарубежных резидентур и направить в них более 200 разведчиков, а также восстановить многие нелегальные резидентуры.