Программист из СССР, который создал «анти-фейсбук»

В 2010 году, в эпоху пика популярности Facebook, четыре студента Курантовского института основали независимую социальную сеть Diaspora. Ее принципы — отсутствие коммерции и центрального управления: соцсеть никому не принадлежит и управляется своими же пользователями. Сооснователем независимой программы был российско-американский разработчик Илья Житомирский. Спустя год после открытия Diaspora молодой человек скончался в возрасте 22 лет. «Рамблер» рассказывает о жизни талантливого программиста.

Фото: Илья Житомирский. Источник: commons.wikimedia.org Илья Житомирский. Источник: commons.wikimedia.org

Детство и юность

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Илья Алексеевич Житомирский родился 12 октября 1989 года в Москве. Илья — из семьи потомственных математиков: его отец, Алексей Медовиков, а также дед, Гарри Иосифович Житомирский, преподавали царицу наук. Мать — Инна Гарриевна Житомирская.

В 2000 году отца пригласили преподавать в США, и семья перебралась в штат Массачусетс. Затем Медовиков переехал по работе в Луизиану. Наконец, семья обосновалась в Филадельфии, Пенсильвания.

Илья пошел в школу городе Лоуэр-Мерион, которую закончил в 2007 году. Его, как и отца, увлекала математика. Илья также изучал экономику и компьютерные науки в Университете Тулейна, Мэрилендском университете в Колледж-Парке, информатику в Нью-Йоркском университете, в свободное время занимался бальными танцами.

В независимом подразделении Нью-Йоркского университета, Курантовском институте математических наук, Илья познакомился с Дэном Гриппи, Макомс Салсбергом и Рафаэлем Софиром. В будущем эта четверка создаст первую независимую соцсеть.

Diaspora

Однажды компания посетила лекцию профессора Колумбийского университета и юриста «Фонда свободного программного обеспечения» Эбена Моглена. Лектор рассказывал об угрозах, которые висят над неприкосновенностью частной жизни в интернете. Уже тогда коммерческие сервисы стремились как можно больше знать о своих пользователях.

Друзья забавы ради начала работать над черновиком социальной сети, которая бы состояла из «узлов», расположенных в разных местах. Эти узлы были взаимосвязаны, однако независимы: каждый был бы веб-сервером в миниатюре.

Как вспоминали сооснователи Diaspora, Илья был самым идейным и больше всех верил в проект. Группа поняла, что за независимыми соцсетями может быть будущее.

Илья Житомирский и Дэн Гриппи. Источник: commons.wikimedia.org

Деньги на проект буквально собирали всем миром: компания открыла сбор денег на платформе «Кикстартер». Необходимая сумма в $10, 000 набралась за 12 дней. Всего проект получил $200, 000 пожертвований от 6000 жертвователей, среди которых был даже основатель Facebook Марк Цукерберг.

«Мы были шокированы. По какой-то странной причине все согласились со всей идеей про конфиденциальность», — отметил Гриппи.

Работа над кодом велась непрерывно. Преподаватель Нью-Йоркского университета Финн Брантон описал их рабочую этику как «возвращение к классическим гиковским средствам производства: пицца, растворимая лапша и парни, спящие под партами, потому что эта [работа] то, что действительно интересно и сложно». Чтобы быть поближе к Кремниевой долине, центру множества IT-стартапов, группа перебралась в Сан-Франциско.

Сам Илья в своем блоге писал, что был «энтузиастом открытых и культурно свободных сетей».

«Мы хотим отозвать людей из нездоровых сайтов — доступных каждому в силу их прозрачности, на более здоровые», — отмечал разработчик в интервью.

Интерфейс Diaspora. Источник: commons.wikimedia.org

Смерть

Вечером 12 ноября 2011 года в полицию Сан-Франциско поступил анонимный звонок. Человек на другом конце провода сообщил о попытке самоубийства.

Полиция направилась на адрес и нашла тело Ильи. После вскрытия в апреле 2012 года причиной смерти официально назвали суицид.

Пресса строила предположения, что к нему привели переработки и стресс. Соучредитель Diaspora Максвелл Салсберг отметил, что все не так просто.

«Да, я согласен, что быть основателем стартапа — это стресс. Но это не тот стресс от работы, который убил Илью. У него были свои проблемы».

Моглен запомнил Илью как «безмерно талантливого» студента.

«У него был выбор между аспирантурой и этим проектом, но он решил делать последнее. Он хотел сделать что-нибудь согласно текущему времени, что даст свободу».