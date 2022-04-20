Ошибка продавца сделала мужчину богатым

Житель американского города Уэст-Берлингтон, штат Айова, сорвал джекпот благодаря ошибке продавца при печати лотерейного билета. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Победитель лотереи, 40-летний шеф-повар Джош Бастер, утверждает, что попросил у продавца в магазине пять лотерейных билетов, но тот первоначально распечатал только один. Затем, осознав свой промах, он распечатал четыре оставшихся билета на отдельной квитанции.

«Я думаю, это изменило числа, которые я бы получил, если бы он не ошибся и распечатал их на одной квитанции»,

— предполагает мужчина.

Ошибка сделала его богатым: ему досталась часть джекпота, составлявшего 20 миллионов долларов (1,6 миллиарда рублей). Размер выигрыша составил миллион долларов (80,7 миллиона рублей).

Магазин получит тысячу долларов (80,7 тысячи рублей) в качестве бонуса за продажу выигрышного билета.

Бастер рассказал, что выигранные деньги позволят ему выплатить кредит за машину и закрыть ипотеку матери, а оставшиеся деньги отложит на пенсию.

«Этот выигрыш позволит избавиться от стресса в жизни. Больше не придется беспокоиться о финансах»,