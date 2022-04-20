Роулинг и Чуковский стали самыми популярными детскими писателями в 2021 году

Джоан Роулинг и Корней Чуковский возглавили российский список самых популярных детских писателей в 2021 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минцифры.

"На первом месте у нас на протяжении уже десяти, наверное, лет издается Корней Иванович Чуковский. Его тиражи достигают 960 тыс. экземпляров - цифра за 2021 год. Дальше идет Джоан Роулинг, автор саги о Гарри Поттере ", - рассказали в ведомстве.

Также в число популярных детских писателей 2021 года вошли Холли Вебб ("Загадка закрытого ящика"), Николай Носов ("Приключения Незнайки") и Виталий Бианки ("Как муравьишка домой спешил"). Кроме того, представители Минцифры сообщили, что за время пандемии продажи детской литературы снизились незначительно: "По итогам 2021 года мы видим, что отрасль стала оживать. Это 13 250 названий книг - примерно на 10% больше, чем было издано в 2020 году".