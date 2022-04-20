Как начиналась карьера Кристины Орбакайте

Судьбу Кристины Орбакайте, дочери двух творческих и известных в своей сфере людей, можно было предугадать. Девочка родилась в семье певицы Аллы Пугачевой и литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса. С самого раннего детства Кристина уделяла большое внимание искусству и старалась развиваться в творческих направлениях. После уроков в школе, девочка занималась музыкой и вокалом, посещала балетную школу.

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Впервые Кристина вышла на сцену в 7 лет - она исполнила детскую песню «Солнышко смеется» в телепередаче «Веселые нотки». Уже тогда стало ясно, что сцена - это для нее. Многие отметили ее естественность и артистичность, спокойствие и открытость перед камерами и зрителем. В 12 лет девочка уже выступала с на эстраде с мамой - на тот момент уже очень популярной певицей Аллой Пугачевой. Вместе они исполнили песню «А знаешь, все еще будет». Помимо вокала, в жизни юной артистки также оставались и танцы - она гастролировала с балетом Пугачевой «Рецитал» и выступала в составе шоу-балета «Тодес» Аллы Духовой.

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Конечно, публика уже знала, кто такая Кристина Орбакайте, не только благодаря ее известной маме, но и по выступлениям самой девочки, но настоящая большая слава пришла к ней после ее главной роли в картине Ролана Быкова «Чучело», где она сыграла сильную девочку, столкнувшуюся с травлей со стороны одноклассников. Ее актерская работа тогда произвела настоящий фурор — не только отечественные, но и зарубежные критики писали о великолепной игре юной Орбакайте на страницах популярных мировых изданий.

Кадр из фильма "Чучело"

Когда пришло время выбирать профессию и поступать в институт, Кристина остановилась на театральном направлении. Не смотря на свою любовь к музыке, она приняла решение остановить свой выбор на Российской академии театрального искусства. Обучаясь актерскому мастерству и параллельно играя в театре и кино, Орбакайте не бросала и сцену, она продолжала петь и выпускать сольные альбомы, первый из которых - «Верность» - вышел, когда девушке было 22 года.

Карьера стремительно набирала обороты, Кристина успевала и петь, и сниматься, с записывать новые пластинки. Она снималась на одних площадках с такими актерами, как Юрий Никулин, Леонид Филатов, Дмитрий Харатьян, Владимир Машков и Евгений Миронов. Выступала в знаменитом Карнеги холле в Нью-Йорке в рамках гастролей Аллы Пугачевой. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Российской Федерации за заслуги в области искусства, подписанный президентом РФ. В 2000 году Орбакайте получила премию «The World Music Awards», как один из самых популярных российских поп-исполнителей. Сейчас Кристина продолжает выпускать новые песни, часто появляется на светских мероприятиях и воспитывает третьего ребенка - дочь Клавдию, которая родилась в 2012 году от брака с бизнесменом Михаилом Земцовым.