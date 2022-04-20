Две жены террориста Басаева: как сложилась их судьба

По слухам, у самого известного чеченского террориста Шамиля Басаева было 5 жен, однако подтвержденными являются только два брака. Впрочем, и они скрывают немало тайн. До сих пор доподлинно неизвестна судьба ни Индиры Джения, ни Элины Эрсеноевой.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Они были слишком разные: беспощадный боевик, собственноручно казнивший пленных и очаровательная школьная учительница с филологическим образованием, мечтавшая о принце на белом коне. Басаев приехал в Абхазию в конце августа 1992 года – через две недели после начала грузино-абхазского конфликта. Группа возглавляемых им боевиков приводила в ужас грузинских солдат, но вызывала уважение среди абхазцев. Они утверждали, что именно Басаев научил их воевать. Впервые Шамиль Басаев увидел Индиру Джения в столовой, где питались местные ополченцы.

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Девушка с начала войны работала там официанткой. Не обратить внимания на красавицу с точеной фигурой, на которую засматривались все мужчины Гудауты, он просто не мог. Вскоре у них завязались отношения.

Впервые Шамиль Басаев увидел Индиру Джения в столовой, где питались местные ополченцы. Девушка с начала войны работала там официанткой. Не обратить внимания на красавицу с точеной фигурой, на которую засматривались все мужчины Гудауты, он просто не мог. Вскоре у них завязались отношения.

Подруг Индиры удивляло, что она могла найти в этом угрюмом и непривлекательном вояке. Вполне вероятно, что для девушки легендарный командир стал ее героем и одновременно возможностью вырваться за пределы абхазского захолустья. Ведь она неоднократно заявляла, что местные парни ей не ровня. И Басаев не разочаровал: уже на втором свидании он подарил своей избраннице огромный букет роз и дорогие духи.

Их редкие встречи проходили в тесных двухкомнатных апартаментах гостиницы «Черноморец», которые чеченец делил с тремя боевыми товарищами. Скромную свадьбу отыграли в июле 1993 года, когда Басаев проходил лечение после тяжелого ранения.

Родители невесты настороженно восприняли известие о браке своей дочери, но приняли ее выбор. А вот родня Басаева невзлюбила Индиру. Девушка совершенно не вписывалась в образ мусульманской жены: она любила носить короткие юбки и обтягивающие джинсы, вела себя раскрепощенно и могла выпить.