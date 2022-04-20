Две жены террориста Басаева: как сложилась их судьба

По слухам, у самого известного чеченского террориста Шамиля Басаева было 5 жен, однако подтвержденными являются только два брака. Впрочем, и они скрывают немало тайн. До сих пор доподлинно неизвестна судьба ни Индиры Джения, ни Элины Эрсеноевой.
Они были слишком разные: беспощадный боевик, собственноручно казнивший пленных и очаровательная школьная учительница с филологическим образованием, мечтавшая о принце на белом коне. Басаев приехал в Абхазию в конце августа 1992 года – через две недели после начала грузино-абхазского конфликта. Группа возглавляемых им боевиков приводила в ужас грузинских солдат, но вызывала уважение среди абхазцев. Они утверждали, что именно Басаев научил их воевать. Впервые Шамиль Басаев увидел Индиру Джения в столовой, где питались местные ополченцы.
Девушка с начала войны работала там официанткой. Не обратить внимания на красавицу с точеной фигурой, на которую засматривались все мужчины Гудауты, он просто не мог. Вскоре у них завязались отношения.
Впервые Шамиль Басаев увидел Индиру Джения в столовой, где питались местные ополченцы. Девушка с начала войны работала там официанткой. Не обратить внимания на красавицу с точеной фигурой, на которую засматривались все мужчины Гудауты, он просто не мог. Вскоре у них завязались отношения.
Подруг Индиры удивляло, что она могла найти в этом угрюмом и непривлекательном вояке. Вполне вероятно, что для девушки легендарный командир стал ее героем и одновременно возможностью вырваться за пределы абхазского захолустья. Ведь она неоднократно заявляла, что местные парни ей не ровня. И Басаев не разочаровал: уже на втором свидании он подарил своей избраннице огромный букет роз и дорогие духи.
Их редкие встречи проходили в тесных двухкомнатных апартаментах гостиницы «Черноморец», которые чеченец делил с тремя боевыми товарищами. Скромную свадьбу отыграли в июле 1993 года, когда Басаев проходил лечение после тяжелого ранения.
Родители невесты настороженно восприняли известие о браке своей дочери, но приняли ее выбор. А вот родня Басаева невзлюбила Индиру. Девушка совершенно не вписывалась в образ мусульманской жены: она любила носить короткие юбки и обтягивающие джинсы, вела себя раскрепощенно и могла выпить.
Позднее мать Шамиля все же заставила невестку принять ислам. На счет детей Басаева и Джения ходят противоречивые слухи. Очевидно только, что первенцем был мальчик, за ним последовали то ли три, то ли четыре дочери. За воспитание сына взялась мать Басаева. Сам полевой командир тоже принимал участие в формировании кругозора своего наследника, к примеру, демонстрируя ему записанные на видеокассету сцены с казнями. «Пусть привыкает», – говорил террорист.