Почему у Илона Маска нет своего дома

Состояние совладельца Tesla Илона Маска оценивается в 264,6 миллиарда долларов. По данным издания Forbes, в начале апреля 2022 года он стал богатейшим человеком мира, обогнав своего конкурента — основателя Amazon Джеффа Безоса. Однако миллиардер живет скромной жизнью. Маск заявил, что у него нет собственного дома, и он ночует в свободных спальнях у друзей. Подробнее — в материале "Рамблера".

С таким заявлением Илон Маск выступил в интервью для TED. Как рассказал бизнесмен, он часто прибегает к каучсерфингу, когда люди договариваются и бесплатно живут в домах друг друга. Постоянного жилья на данный момент у Маска нет:

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"У меня сейчас даже нет своего места, я останавливаюсь у своих друзей. Если я поеду в район залива, где находится большая часть инженерии Tesla, я в основном буду жить в свободных спальнях друзей", — признался он в беседе Крису Андерсону.

По словам Маска, он не берет отпуска и не тратит миллиарды долларов на себя. Его бывшая подруга певица Граймс рассказала, что иногда они жили "за чертой бедности". Она привела в пример ситуацию, когда бизнесмен не захотел покупать новый матрас, когда она обнаружила в нем дырку.

У совладельца Tesla, в отличие от большинства миллиардеров, нет собственной яхты. Исключение составляет самолет, который Маск приобрел, чтобы быстрее добираться до работы.

Что касается недвижимости, в 2020 году бизнесмен заявил, что хочет продать все свое имущество, включая семь домов. В собственности бизнесмена было старинное имение площадью 19 гектаров в Гиллзборо, Калифорния, с девятью спальнями и десятью ванными комнатами, поместье в Лос-Анджелесе, дом в стиле ранчо на 250 квадратных метров, четыре дома в престижном районе Бель-Эйр, стоимость которых оценивается в 61,89 миллиона долларов, и другая недвижимость. Однако от всего этого миллиардер избавился.