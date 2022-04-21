«Скучаю по людям в России»: как врач переехал в Австралию

Валентин не планировал переезд: он до 47 лет жил в России и работал врачом. Но 30 лет назад, взяв два чемодана и небольшой запас денег, он с супругой и двумя дочерьми без знания английского переехал в Сидней. Зачем он это сделал, несмотря на то, что противился переезду? Как нашел работу, не зная языка? Об этом эмигрант рассказал «Ленте.ру» в рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу.

«Я ожесточенно сопротивлялся»

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В 1980-х годах в Австралию переехала моя сводная сестра и где-то через десять лет перевезла туда маму, а она, в свою очередь, предложила и мне с семьей переехать.

Первые два года я ожесточенно сопротивлялся, поскольку у меня с детства были убеждения по поводу смены страны проживания, которые сформировались в результате принятых в обществе того времени подходов к воспитанию. Я просто не понимал, зачем переезжать.

Однако в 90-е годы почувствовал некоторую неуверенность в руководстве нашей страны, и перспективы, которые открывались для следующих поколений (на тот момент моим дочерям было 7 и 11 лет), показались мне не слишком радужными. Но все же лично у меня не было никаких проблем, и было все самое важное: любимая работа, крепкая семья.

По специальности я врач, и в течение 17 лет работал главврачом в поселке Пушном, расположенном в Кольском районе Мурманской области. Начинал работать в деревянном здании без удобств, а закончил в одной из лучших амбулаторий области.

В итоге решение о переезде все же было принято. Подали документы на визу, и буквально перед отъездом тяжело заболела жена: я поместил ее в областную больницу Мурманска, где она едва не погибла из-за неправильной тактики лечения. В итоге перевели ее в районную больницу, где нам удалось ее спасти и вывести из состояния комы.

Когда все наладилось, сразу же дали визу. Мы продали все имущество, взяли детей, собрали два чемодана и отправились в Австралию. В полную неизвестность, без знания английского языка, с двухнедельным запасом денег. Удивляюсь, насколько я тогда был смелый и уверенный в себе, а ведь мне было уже 47 лет.

«Это не хвастовство, а результат моей усердной работы»

Вот мы подлетаем к Сиднею, смотрю, а за бортом большая деревня! Дома маленькие. И мысли мои об Австралии — далеко не позитивные. Как выяснилось позднее, в городе превалируют частные дома, а многоэтажки можно встретить только в центральном районе.

Первые две недели жили у мамы, а затем сняли жилье. Вопрос изучения языка встал остро: английский давался не так быстро, как хотелось, а деньги нужно было зарабатывать срочно. Поскольку мы переехали для воссоединения семьи, нам в то время давали пособие и 500 часов бесплатного обучения английскому в ТАФе — это среднее учебное учреждение, аналог колледжей в России. Прелесть, но тяжело.

Несмотря на неуверенное владение языком, я с первых дней работал, где только мог: помогал старику в церкви, он занимался помощью мигрантам, обеспечивал нас вещами первой необходимости и учил меня правильно общаться с Австралией. Был клинером и даже убирался в уборных — и вытирал слезы с глаз, вспоминая, кем я был в России. Но обратной дороги не было, и надо было зарабатывать на жизнь. Такой уж у меня характер: если я что-то решил, то пойду до конца.

Затем работа сама нашла меня, и я стал шофером в одной компании. Работа отличная, да и боссы мои во мне души не чаяли. Я со всем справлялся, проблем не было. Поскольку бизнес был небольшой, я один выполнял заказы, проводя за рулем по 14-16 часов в день.

Фото: предоставлено героем материала

А в Австралии так: трудовых книжек нет, сегодня работаешь, завтра нет. Но я там трудился вместе с женой долго, она занималась обслуживанием покупателей. Через 10 лет я стал водителем такси и работал так 16 лет до пенсии. Я любил свое дело за общение с людьми. Жена же решила уволиться, и мне нужно было обеспечивать семью.

Через пять лет после переезда мы купили квартиру в Сиднее, начали жить для себя и путешествовать, уже посетили 17 стран. Еще мы 10 лет назад купили дом, в котором сейчас живем: в нем два этажа, четыре спальни и офис. Это не хвастовство, а результат моей усердной работы и — самое главное — большой поддержки моей любимой жены, которой я вообще-то два раза спас жизнь.

Я уже два года на пенсии. Спасают хобби. Люблю компьютер, технику, фотографию и стрельбу.

«У врачей ответственности здесь никакой»

Здесь медицина другая, только платная, с российской не сравнить. Ответственности у врачей почти никакой, я к этому не привык, да и стетоскоп у медиков на шее для проформы, слушают через рубашку! Не знаю, что такая диагностика дает, я себе такого не позволял: если что-то не услышишь, можешь промахнуться. Вообще, я думаю, что врачом стать трудно, но можно, просто надо много учиться и терпеть.

Однако, несмотря на некоторые особенности, в помощи никогда не отказывают, а скорая приезжает всегда и быстро. Мне, к примеру, сделали операцию на сердце стоимостью 40 тысяч австралийских долларов (2,3 миллиона рублей) бесплатно, как пенсионеру. Ну, что тут скажешь, вот живой теперь.

Кстати, еще мне помогают мои знания из врачебной практики, но и они со временем забываются. Тогда меня выручает интернет: ищу нужную информацию и освежаю память.

Пенсия и цены

Я начал работать в СССР в 16 лет и трудился до 47 с половиной лет. Получается, стаж 29,5 года, большую часть из которых я провел в районах Крайнего Севера. Так вот за эти годы я при продаже всего, что нажил, имел перед вылетом 6,5 тысячи американских долларов (520 тысяч рублей).

Если я сейчас решу уехать из Австралии, продать всю недвижимость и забрать накопления, то у меня получится минимум 1,8 миллиона австралийских долларов (105 миллионов рублей). И это с учетом того, что я трудился на работе, считающейся низкооплачиваемой.

Мы с женой получаем пенсию размером 1,5 тысячи австралийских долларов (87,3 тысячи рублей). Пенсии хватает, если жить по средствам, то и проблем не будет. К пенсии я подготовился. Понятное дело, что все индивидуально, и понятие комфорта у всех разное, но меня все устраивает. Продукты, конечно, дорогие, но зато есть все.

Фото: предоставлено героем материала

В общем, если ты работаешь, то имеешь намного больше, чем в России. Это аксиома. Как-то во время круиза по Средиземному морю мне одна русская туристка из Хабаровска сказала: «У нас таксисты в такие круизы не ездят!» Мне стало очень больно от этих слов.

«В СССР было завтра, к которому мы шли с улыбкой»

С семьей все в порядке. Старшая дочь работает ассистентом стоматолога, младшая после университета занимается подбором кадров для предприятий, внук окончил университет по спортивной науке и в этом году поступает на факультет физиотерапии.

Трудностей с местным населением у меня не было. Жил по принципу: приехал в другую страну — живи по ее правилам. Русских здесь много, но мы как-то мало общаемся с ними. Живем в основном семьей.

Еще мне нравится местная природа, она, правда, меняется, как и везде, но все равно.

Мы живем в Австралии уже 30 лет. Скучаю ли я по России? Сложно ответить. Скучаю, наверное, по тому, чего уже никогда не будет. Скучаю по своей работе, которую когда-то хорошо делал, по людям в России, временам СССР, когда было завтра, к которому мы с улыбкой шли.

Мне было важно помогать людям, думаю, если бы переезд не состоялся, я бы многое успел сделать за эти 30 лет в профессиональном плане.