Россиянин стал таксистом за границей и заработал миллионы

Россиянин, 30 лет назад перебравшийся в Австралию, рассказал о жизни на пенсии за границей. Своей историей он поделился с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Валентин вместе с семьей уехал из России в начале 1990-х годов. До переезда он был врачом, а в Австралии стал шофером. Занимался грузоперевозками, потом много лет работал таксистом. Денег, которые он заработал, хватило на двухэтажный дом, квартиру в Сиднее и путешествия по всему миру.

По словам Валентина, в Австралии человек имеет гораздо больше, чем в России, если работает. За 30 лет работы в СССР и России ему, с учетом продажи имущества, удалось накопить примерно 6,5 тысячи долларов (520 тысяч рублей). За 30 лет жизни в Австралии, с учетом недвижимости и накоплений, у него есть не менее 1,8 миллиона австралийских долларов (105 миллионов рублей).

Два года назад Валентин ушел на пенсию. Теперь он получает пенсию, составляющую 1,5 тысячи австралийских долларов (87,3 тысячи рублей) в месяц.

«Пенсии хватает. Если жить по средствам, то и проблем не будет. К пенсии я подготовился. Понятное дело, что все индивидуально, и понятие комфорта у всех разное, но меня все устраивает. Продукты, конечно, дорогие, но зато есть все»,