Почему друг Брежнева, сбежавший на Запад, судился с СССР

После Второй Мировой войны популярность СССР и коммунистической идеологии в мире достигла небывалых размеров. Советский Союз воспринимался как страна, которая способна привести человечество ко всеобщему счастью. Поэтому выход книги советского «невозвращенца» Виктора Кравченко «Я выбираю свободу», где он рассказывал о преступлениях сталинского режима, ГУЛАГ и страшный голод в СССР вызвал ажиотаж в Европе и привел к громкому судебному процессу.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Кто такой Виктор Кравченко?

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Он родился в 1905 году в Екатеринославе (сегодня – Днепр). Учился в Днепродзержинском металлургическом институте вместе с будущим генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и был с ним в дружеских отношениях. Принимал участие в коллективизации сельского хозяйства на территории Украины.

В 1932 году его направили в Днепропетровскую область для «ликвидации кризиса хлебозаготовок». По собственным воспоминаниям, под впечатлением от увиденных массовых смертей от голода, попросил о переводе в металлургическую сферу.

В 1943 году Виктор Кравченко стал членом закупочной комиссии СССР в Вашингтоне. Тогда же он познакомился с различными левыми деятелями антисталинского толка – меньшевиками и троцкистами, что окончательно изменило его политические взгляды.

4 апреля 1944 года он не вышел на службу. Вначале Кравченко некоторое время прятался от советских спецслужб, а затем попросил политического убежища в США, после чего жил в стране под именем Питер Мартин.

«Я выбираю свободу»

В 1946 году Виктор Кравченко опубликовал книгу «Я выбираю свободу», в которой он, основываясь в том числе на личном опыте, рассказал о сталинских репрессиях, голоде в Поволжье, на Украине, а также о сотрудничестве между СССР и Третьим Рейхом перед Великой Отечественной войной.

«Варварство коллективизации, умышленный голод 1931—33 гг., невообразимые жестокости годов чистки оставили глубокие следы. Едва ли была хоть одна семья, которая бы не понесла потерь от наступления режима на народ. Сталин и его помощники не беспокоились о нашей преданности России; они беспокоились, и с полным основанием, о нашей преданности им самим. Может быть, в своих кошмарах, они видели как двадцать миллионов рабов прорываются в ярости сквозь стены и колючую проволоку, чтобы отомстить»,

— отмечал Кравченко в своей книге.

В условиях начинавшейся Холодной войны книга сразу стала бестселлером в странах западной Европы и США. Так, во Франции было издано 500 тысяч экземпляров данной книги. Но в то время там были очень сильны позиции коммунистической партии. Ее члены в то время входили в состав правительства, а сама ФКП имела больше четверти депутатов в Национальном собрании. Поэтому ряд левых французских газет, в том числе «Les Lettres Françaises» публично обвинила Виктора Кравченко во лжи, предательстве и работе на американскую разведку. В ответ он подал иск, что привело к одному из самых нашумевших судебных процессов своего времени.

Судебный процесс

Суд между Виктором Кравченко и «Les Lettres Françaises», начавшийся в 1949 году, получил название «процесс столетия». И действительно, это было не просто разбирательство между жителем США и французской газетой.

В дело активно вмешивались советские власти, которые старались привлечь к суду различных общественных деятелей, симпатизирующих коммунизму. Поэтому свидетелями защиты стали физик Фредерик Жолио-Кюри, писатель Жан-Поль Сартр и другие известные личности.

Кроме того, на процесс из СССР привезли бывшую жену и сослуживцев Кравченко, чтобы они дали ему негативную характеристику. Но на стороне бывшего советского чиновника были многочисленные свидетели из абсолютно разных слоев общества. Это были и бывшие деятели Белого движения, украинские эмигранты, деятели коммунистического движения разных стран, которых репрессировали в СССР или выдали в руки гестапо и многие другие. Все они подтвердили написанное Виктором Кравченко в своей книге.

Это привело к тому, что суд встал на его сторону и присудил Кравченко компенсацию в размере 150 тысяч франков.

«Из сотен тысяч «перемещённых лиц» Кравченко сумел выбрать людей, горячих патриотов своей родины, на основании фактов, с цифрами, датами и именами в руках, пришедших рассказать французскому суду о русской жизни. Все они были — на высоте! Дельно, точно, спокойно, отчётливо рассказывали они и о голоде времен коллективизации, и о ссылках в Сибирь, и о советско-германском союзе, и о неравенстве классов — о страшной, горькой доле целой страны каторжан»,

— вспоминала писательница Нина Берберова, которая была свидетелем процесса.

Дальнейшая жизнь

По итогам судебного процесса Виктор Кравченко написал книгу «Я выбираю справедливость», которая уже не имела такого успеха. Полученными деньгами он не смог грамотно распорядиться, потратив их на неудачные проекты организации крестьянской бедноты в коллективные хозяйства на серебряных рудниках в Перу и Боливии.