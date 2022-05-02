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41 минуту назад

Где сейчас исполнитель хита Gangnam style

Мария Каткова

Корейский исполнитель, выступающий под псевдонимом Psy, известен многим благодаря хиту Gangnam style, который он выпустил в 2012 году. Тогда песня стала вирусной, и буквалаьно играла из каждого утюга. Видео тоже побило все рекорды и стало самым просматриваемым на платформе YouTube. После этого он выпустил еще один хит, а потом пропал. В материале “Рамблера” — о том, чем сейчас знимется корейский певец.

Где сейчас исполнитель хита Gangnam style
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Еще в 2012 году Psy говорил, что считает песню Gangnam style главным достижением своей жизни. ООН презнал трек сенсацией, он выступал практически на всех площадках мира, но повторить успех не получилось.

Видео дня

В 2013 году он выпустил еще один трек Gentleman, который имел меньший успех, но все равно стал популярным. Однако он продолжал выступать на концертах и гастролировать со своими хитами. Он записал песню с рэпером Snoop Dogg, и это видео опять стало самым просматриваемым на YouTube, но трек сенсцией не стал. Потом популярность певца постепенно стала угасать.

С 2014 году Psy начал больше ориентироваться на азиатскую аудиторию, начало набирать популярность движение k-pop, поэтому он старался налаживать контактами с корейскими зввездами. Он выпустил еще два альбома. Публика достаточно тепло их восприняла, но успех повторить не удалось даже при участии корейских современных звезд.

В 2018 году Psy и вовсе ушел от своего музыкального лейбла, который помогал ему с Gangnam style и основал собственный бизнес. Он зарегистрировал свое собственное агентство по работе с артистами P Nation. Компания занимется поиском талантов и помощью в их продвижении. В качестве подопечных продюсера выступают корейские артисты и группы. Стоит отметить, что некоторые музыканты смогли добиться успеха не только на родине, но и за рубежом, но на российском рынке продвинуться не смогли.

Сам певец живет в Лос-нджелесе. Он купил особняк в Беверли-Хиллз. Эксперты оценивают его стоимость в боллее чем $1 миллион. Вместе с ним проживает его супруга, с которой он обручился в 2006 году. Они были знакомы давно. Его жена тоже имеет отношение к музыке — раньше она была виолончелисткой и училась в одном из университетов Сеула. Позже у них родились две дочери-двойняшки, которые живут с ними в США.

Люди,ООН,
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