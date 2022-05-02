Где сейчас исполнитель хита Gangnam style

Корейский исполнитель, выступающий под псевдонимом Psy, известен многим благодаря хиту Gangnam style, который он выпустил в 2012 году. Тогда песня стала вирусной, и буквалаьно играла из каждого утюга. Видео тоже побило все рекорды и стало самым просматриваемым на платформе YouTube. После этого он выпустил еще один хит, а потом пропал. В материале “Рамблера” — о том, чем сейчас знимется корейский певец.
Еще в 2012 году Psy говорил, что считает песню Gangnam style главным достижением своей жизни. ООН презнал трек сенсацией, он выступал практически на всех площадках мира, но повторить успех не получилось.
В 2013 году он выпустил еще один трек Gentleman, который имел меньший успех, но все равно стал популярным. Однако он продолжал выступать на концертах и гастролировать со своими хитами. Он записал песню с рэпером Snoop Dogg, и это видео опять стало самым просматриваемым на YouTube, но трек сенсцией не стал. Потом популярность певца постепенно стала угасать.
С 2014 году Psy начал больше ориентироваться на азиатскую аудиторию, начало набирать популярность движение k-pop, поэтому он старался налаживать контактами с корейскими зввездами. Он выпустил еще два альбома. Публика достаточно тепло их восприняла, но успех повторить не удалось даже при участии корейских современных звезд.
В 2018 году Psy и вовсе ушел от своего музыкального лейбла, который помогал ему с Gangnam style и основал собственный бизнес. Он зарегистрировал свое собственное агентство по работе с артистами P Nation. Компания занимется поиском талантов и помощью в их продвижении. В качестве подопечных продюсера выступают корейские артисты и группы. Стоит отметить, что некоторые музыканты смогли добиться успеха не только на родине, но и за рубежом, но на российском рынке продвинуться не смогли.
Сам певец живет в Лос-нджелесе. Он купил особняк в Беверли-Хиллз. Эксперты оценивают его стоимость в боллее чем $1 миллион. Вместе с ним проживает его супруга, с которой он обручился в 2006 году. Они были знакомы давно. Его жена тоже имеет отношение к музыке — раньше она была виолончелисткой и училась в одном из университетов Сеула. Позже у них родились две дочери-двойняшки, которые живут с ними в США.