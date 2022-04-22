Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство ОАЭ. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь два источника — близкий к предпринимателю и близкий к Telegram.
Это четвертое гражданство миллиардера, сейчас Дуров является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.
«Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — сказал источник, близкий к Telegram. Он добавил, что срок действия российского паспорта Дурова «уже истек».
В феврале 2021 года Дуров встречался с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом. На встрече с шейхом Дуров отметил, что «экосистема стартапов, развитая инфраструктура и благоприятное для бизнеса законодательство, которые предлагает Дубай, сделали его центром для талантов и предпринимателей, стремящихся выйти на глобальный уровень».
Дуров также «выразил признательность» за сформированное правителем Дубая «видение динамичного технологического сообщества», которое способствовало развитию инноваций и предпринимательства «далеко за пределами» города.
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