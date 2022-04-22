Павел Дуров получил гражданство ОАЭ

«Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — сказал источник, близкий к Telegram. Он добавил, что срок действия российского паспорта Дурова «уже истек».