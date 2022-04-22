Женщины-путешественницы, чьи имена можно найти на карте РФ

Человечество всегда находилось в поисках новых земель. Существенный вклад в освоение мира внесли исследователи-путешественники. Именно благодаря им на географической карте мира практически не осталось белых пятен.

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Но жажда приключений была присуща не только мужчинам. Заметный след в истории покорения новых, неизведанных мест оставили и представительницы прекрасного пола. Одни испытывали все тяготы экспедиций вместе с мужьями, другие преодолевали препятствия самостоятельно.

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О них, этих отважных женщинах, не побоявшихся бросить вызов суровой природе и устоявшимся в обществе того времени стереотипам, и пойдёт речь в данной статье.

1. Татьяна Прончищева (1710-1736)

Татьяна – первая в мире женщина – полярный исследователь Арктики. Она принимала участие в Великой Северной экспедиции, где была женой руководителя одного из отрядов Василия Прончищева. Её именем названа бухта в море Лаптевых и гора на полуострове Таймыр.

Биография Татьяны удивительна. Долгое время она вообще значилась как Мария и только в 1983 году после изучения архивных документов установили её подлинное имя. А всё дело в том, что об участии Прончищевой в путешествии нигде не упоминается.

Будущий муж Татьяны, Василий, был морским офицером и, узнав о снаряжении экспедиции, подал прошение о включении в её состав. Так случилось, что буквально через месяц после свадьбы ему пришлось отправляться в Сибирь. Молодая супруга без колебаний последовала за ним.

Решение это далось не просто – ведь ещё никогда ранее женщина не состояла в мужской команде. Но члены экипажа заверили командира, что не выдадут его. Уж больно нравилась им эта влюблённая пара, готовая пойти на любые трудности, только бы оставаться вместе.

Много лишений пришлось испытать Татьяне – и тяжёлые бытовые условия, и кражу прислугой их фамильных ценностей. Но она всюду сопровождала своего мужа, помогала ему вести записи о суровых арктических краях, новых открытых территориях, о живущих там народах.

Увы, в одном из походов после полученной травмы и последующих осложнений Василий скончался. Татьяна пережила его лишь на две недели. Может никто так и не узнал бы об этой бесстрашной женщине, если б не запись в судовом журнале: «…бывшего командира Прончищева волею Божией жена его умре…». Ей было всего 26 лет.

Со слов очевидцев Татьяна скончалась от невыносимой тоски, не справившись с потерей любимого мужа. Она обладала удивительно самоотверженным характером и бесконечной преданностью. Сменить беззаботную жизнь в уютном дворянском поместье на скитания в неприветливых арктических просторах может только сильная женщина.

Кстати, история отношений и подвига супругов Прончищевых легла в основу российского художественного фильма «Первые», вышедшего на экраны в 2018 году.

2. Мавра Черская (1857-1940)

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Представляет собой замечательный пример верной жены и спутницы своего мужа – знаменитого исследователя Сибири Ивана Черского. После смерти супруга она продолжила начатое им дело. В её честь назвали гору в горной системе Черского.

Вместе с мужем и сыном участвовала в научных поездках по Забайкалью, в которых освоила методы метеорологических наблюдений, изучала местную флору и фауну.

Когда Ивана поставили во главе экспедиции для всестороннего изучения неизвестных земель Северо-Восточной Сибири, Мавра оказалась при нём в качестве учёного секретаря и зоолога. В пути её муж занимался геологическими изысканиями, а она выполняла всю остальную работу. С собой супруги взяли и своего 12-ти летнего сына.

При наступлении суровых якутских морозов им пришлось обустраиваться на зимовку. Но основных запасов хватило только до Рождества, а обещанная помощь не пришла.

Черский так описывал их состояние в тот момент:

«Мы довольствуемся одними лишь нравственными наслаждениями, без малейшей примеси вещественного сахара».

Наступившая весна не сулила ничего хорошего. Иван заболел туберкулёзом и вскоре скончался. На хрупкие плечи Мавры теперь легла тяжкая ноша руководителя экспедиции. За короткое якутское лето нужно было успеть выполнить задачи, поставленные её мужем. И в этой экстремальной обстановке она с честью с ними справилась.

Предстоял обратный путь. Полученные с большим трудом образцы – результаты их научных трудов, требовалось доставить в целости и сохранности. Наступали холода, продукты заканчивались, переходы становились всё длиннее, а условий для полноценной передышки не было.

В дневниках Мавры появляются такие строки: «Иногда приходилось экспедиции ночевать и просто под открытым небом при сильном морозе». В пути её сын перенёс тяжелейшую скарлатину, но молодой организм справился с недугом.

Лишь только к началу января Черские добрались до Якутска. Следовавший с ними груз неимоверными усилиями удалось сберечь.

Позже, переехав в Ростов-на-Дону, Мавра до глубокой старости работала в краеведческом музее, проводила экскурсии, занималась с юными любителями географии. Она прожила долгую жизнь, наполненную горькими утратами, многочисленными невзгодами, но озарённую светлой памятью и большой любовью.

3. Мария Клёнова (1898-1976)

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Этой неординарной женщине пришлось долго бороться за своё место в науке. И её усилия не пропали даром. Она стала первой представительницей прекрасного пола, которая возглавила научную экспедицию и в качестве учёной побывала в Антарктиде.

След Клёновой есть и на карте. Горы Новой Земли, океанская впадина у северных берегов Гренландии носят её имя.

Разочаровавшись в медицине, Мария увлекается геологией да так, что, ещё будучи аспиранткой, отправляется в свою первую полярную экспедицию. Корабль, на который она тогда попала, был плохо приспособлен к работе в Арктике. В пути пришлось испытывать массу неудобств из-за нехватки пресной воды, но именно это путешествие оказалось для девушки решающим.

Трудности только закалили её, а любовь к бескрайним арктическим просторам теперь навсегда овладевает сердцем Марии.

«Как художник не может передать на полотне всю чистоту и прелесть полярных красок, так не хватает и слов для их описания»,

– отмечала она в своих заметках.

В следующем морском походе Клёнова уже становится начальником всей экспедиции, чего ранее ни одной женщине в мире не удавалось сделать. Результатом становится составленная ею карта морского дна Баренцева моря. А разработка классификации морских грунтов до сих пор используется гидрографическими службами.

Научный опыт Марии пришёлся очень кстати в годы Великой Отечественной войны. С её помощью было составлено около двухсот специальных карт, помогавших советским подводникам в проведении военных операций.

Ещё одним весомым достижением Клёновой стало участие в первой советской антарктической экспедиции. Изначально её не рассматривали в составе команды из-за пола, но после обращения Марии к членам высшего руководства страны сопротивление удалось сломать.

В итоге благодаря усилиям этой женщины-учёной вышел в свет первый атлас Антарктиды.