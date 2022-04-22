8 известных людей, которых лишили гражданства СССР

Писатели, ученые и диссиденты лишались гражданства СССР — кто-то навсегда, кто-то с последующим восстановлением. По закону, лишение гражданства происходило вследствие «действий, порочащих высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР».

Эдуард Вениаминович Лимонов. Писатель, общественный деятель. Из-за «антисоветских взглядов» эмигрировал в США в 1974 году, тогда же лишен гражданства СССР. Жил без какого-либо гражданства в целом, в 1987 получил гражданство Франции, в 1990 указом Михаила Горбачёва от 15 августа 1990 года вернул советское гражданство.

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Юрий Ломоносов. Инженер, профессор, изобретатель одних из первых в мире тепловозов. Эмигрировал в Англию в 1927 году и попросил политического убежища. Лишён гражданства в 1945 году.

Троцкий, Лев Давидович. Политический деятель, один из организаторов Октябрьской революции 1917 года. Лишен гражданства СССР в 1932 году: Троцкий был лидером оппозиции против курса Сталина. Жил в Турции, Франции, Норвегии и Мексике.

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Владимир Николаевич Ипатьев. Химик, генерал-лейтенант, доктор химических наук, работавший еще при Российской империи. В 30-х годах выехал на Международный энергетический конгресс в Германию и решил не возвращаться в СССР. Лишен гражданства в 1937 году.

Петр Григорьевич Григоренко. Генерал-майор вооруженных сил СССР, участник диссидентского движения. Не собирался эмигрировать, однако в 1977 году был вынужден выехать в США для проведения тяжелой операции. Через три месяца лишен гражданства, получил политическое убежище в США.

Александр Ильич Гинзбург. Журналист, составитель одного из первых сборников самиздата и правозащитник. Неоднократно осужден. Лишен гражданства в 1979 году и выслан в США в обмен на двух советских разведчиков.

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Александр Солженицын. Писатель, драматург и общественный деятель. Был лишен гражданства в феврале 1974 года за антисоветские действия: в частности, Солженицын давал интервью иностранным газетам, распространял «Архипелаг ГУЛАГ» и критиковал советскую власть. Гражданство восстановлено в 1990 году.