Названы самые разбогатевшие российские миллиардеры

Журнал Forbes назвал 10 самых разбогатевших в 2022 году российских миллиардеров. По подсчетам издания, меньше других после начала специальной военной операции на Украине пострадали предприниматели, ведущие свой бизнес за рубежом. Больше всего за год выросло состояние основателя финтех-проекта Revoult Николая Сторонского. Также в тройку попали глава фонда DST Юрий Мильнер и инвестор Леонид Богуславский.

Фото: Фото: Pixabay, Pixabay License Фото: Pixabay, Pixabay License

Издание отметило, что больше всего повезло бизнесменам из списка, которые слабо ассоциируют себя с отечеством. Западные инвесторы и контрагенты не проецируют на их деятельность текущие риски, связанные с Россией.

Видео дня

Николай Сторонский — выпускник Московского физико-технического института — переехал в Лондон в 2006 году, а в 2014-м основал там финтех-компанию Revolut. В июле 2021 года в ходе инвестиционного раунда компания привлекла $800 млн. Инвесторы оценили Revolut в $33 млрд, что сделало её самым дорогим стартапом Великобритании. Состояние Сторонского выросло за год на $5,9 млрд, достигнув $7,1 млрд.

На втором месте — основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер, который инвестировал в Facebook (компания — собственник Meta признана в России экстремистской, её деятельность запрещена), Twitter, Alibaba Group, Xiaomi, Spotify, Airbnb, Robinhood. Его состояние увеличилось за год $7,3 млрд (+$2,5 млрд).

Замыкает тройку частный инвестор Леонид Богуславский — ему принадлежат RTP Global / RTP Ventures и другие фонды (доли в 120 IT-компаниях из стран Европы, Америки и Азии). Наиболее крупные компании с участием Богуславского — американская DataDog, предоставляющая услуги облачных вычислений и статистики, и российский стриминговый киносервис Ivi. За год состояние Богуславского выросло на $1,1 млрд, достигнув $4,7 млрд.

Четвёртое место у инвестора Фархада Ахмедова (владеет санкциями НОВАТЭКа, ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «Норильского никеля», Сбербанка и «Магнита»). Ахметов единственный из списка, против кого западные страны ввели персональные санкции. Его состояние выросло на $300 млн — до $1,7 млрд.

Состояние основателя и президента международной компании — разработчика программного обеспечения JetBrains Сергея Дмитриева достигло $4,1 млрд (плюс $300 млн). В марте 2022 года, после начала спецоперации на Украине, компания на неопределённый срок приостановила продажи, исследования и разработки в России и Белоруссии.

На $200 млн увеличилось состояние совладельца инвестиционной группы «Абсолют» Александра Светакова (до $2,2 млрд), ещё одного сооснователя JetBrains Валентина Кипяткова (до $2,9 млрд), а также братьев Игоря и Дмитрия Бухманов — сооснователей разработчика мобильных игр Playrix (до $8,1 млрд каждый).

Замыкает десятку основатель соцсети для любителей голосовых сообщений Stereo Андрей Андреев. За год его состояние выросло на $100 млн, достигнув $2 млрд.