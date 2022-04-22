"Аферисту из Tinder" грозит тюрьма в Испании

В Испании выдан орден на арест "Афериста из Tinder". Об этом сообщает TMZ.

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Инцидент, в котором, как предполагается, замешан 31-летний Саймон Левиев, произошел в 2019 году. Тогда некто Майкл Билтон был пойман в испанском городе Альхесирас с поддельными водительскими правами на руках. Автомобиль незнакомца, Maserati Levante стоимостью 100 тыс. долларов, застрял на пляже. Мужчина предъявил местным полицейским лицензию, которая оказалась недействительной. Машину эвакуировали, а водителя отпустили, взяв у него адрес для дальнейшей связи.

Сообщается, что Левиев отдыхал вместе с блондинкой из России. Спустя время один из сотрудников правоохранительных органов, посмотрев документальный фильм Netflix, опознал в Билтоне "Афериста из Tinder".