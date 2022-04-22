Грета Тунберг отчитала людей, празднующих День Земли

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выразила негодование тем, что элиты, хоть и отмечают День Земли, на деле ничего не делают для предотвращения изменения климата. Как сообщает Independent, она поделилась своими мыслями в Twitter.

Фото: Reuters Reuters

Вместо этого, она напомнила общественности о необходимости бороться против уничтожения планеты.

"192-я неделя "школьной забастовки за климат (экологическая акция Греты Тунберг, благодаря которой она получила всемирную известность - прим.ред.). День Земли превратился в возможность для людей во власти выложить пост о любви к природе в то время, как они уничтожают планету с максимальной скоростью",

- написала она в своем аккаунте.

День Земли отмечается регулярно 22 апреля каждый год, начиная с 1970 года. Он приурочен к привлечению внимания общественности к экологическим проблемам.