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29 минут назад

Грета Тунберг отчитала людей, празднующих День Земли

Газета.Ru

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выразила негодование тем, что элиты, хоть и отмечают День Земли, на деле ничего не делают для предотвращения изменения климата. Как сообщает Independent, она поделилась своими мыслями в Twitter.

Грета Тунберг отчитала людей, празднующих День Земли
Фото: ReutersReuters

Вместо этого, она напомнила общественности о необходимости бороться против уничтожения планеты.

"192-я неделя "школьной забастовки за климат (экологическая акция Греты Тунберг, благодаря которой она получила всемирную известность - прим.ред.). День Земли превратился в возможность для людей во власти выложить пост о любви к природе в то время, как они уничтожают планету с максимальной скоростью",

- написала она в своем аккаунте.

День Земли отмечается регулярно 22 апреля каждый год, начиная с 1970 года. Он приурочен к привлечению внимания общественности к экологическим проблемам.

В этом году основная тематика Дня Земли - привлечение внимания бизнесменов и инвесторов к созданию технологий и практик, которые могут принести пользу планете. Ранее сообщалось о том, что в честь Греты Тунберг назвали вид лягушек в Панаме.

Люди,Грета Тунберг,
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