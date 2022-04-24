Священник отметил разницу в поведении мужчин и женщин

Священник Русской Православной Церкви, теле- и радиоведущий Дмитрий Огнев в интервью «Мосленте» отметил разницу в поведении мужчин и женщин, приходящих в храм.

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«Женщине проще прийти в храм. У нее душа мягче, она более податлива, более склонна к доверию, к тому, чтобы ее направляли, а ведь церковь в том числе подразумевает послушание», — пояснил отец Дмитрий. Представительницам слабого пола, по его словам, легче дается следование канонам, совершение молитв и поклонов, а также держание постов.