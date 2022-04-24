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2 часа назад

Священник отметил разницу в поведении мужчин и женщин в церкви

Мослента

Священник Русской Православной Церкви, теле- и радиоведущий Дмитрий Огнев в интервью «Мосленте» отметил разницу в поведении мужчин и женщин, приходящих в храм.

Священник отметил разницу в поведении мужчин и женщин
Фото: МослентаМослента

«Женщине проще прийти в храм. У нее душа мягче, она более податлива, более склонна к доверию, к тому, чтобы ее направляли, а ведь церковь в том числе подразумевает послушание», — пояснил отец Дмитрий. Представительницам слабого пола, по его словам, легче дается следование канонам, совершение молитв и поклонов, а также держание постов.

Священник заявил, что мужчинам сложнее признавать свои ошибки и исправляться, поэтому им непросто дается раскаяние и смирение. Особенно, по мнению отца Дмитрия, это касается военных и занимающих руководящие должности. «Мужчинам в силу их психики сложно по-настоящему переступить порог храма, склонить голову и признать, что есть Бог, вездесущий и всеведущий. Трудно им смириться. Привыкли, что каждый из них — голова», — заключил он.

Люди,Дмитрий Огнев,РПЦ,
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