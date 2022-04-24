Король эпатажа: модельер Жан-Поль Готье отмечает 70-летие

Он был одним из тех, кто определил облик высокой моды 80-х и 90-х. Сегодня 70 лет исполняется французскому модельеру Жану-Полю Готье, о его творчестве расскажет корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких. Жана-Поля Готье называют несносным ребенком французской высокой моды. Но именно он и диктовал эту самую моду и Парижу, и всей Европе с тех пор, как впервые заявил о себе во второй половине 70-х годов.

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Эпатаж кутюрье как будто ставит выше красоты. Каждая новая коллекция модельера неизменно удивляла и даже шокировала Париж. Это такая эстетика по Готье, его фирменный провокационный стиль. Кстати, вдохновение он черпал на улице. «Я начал заниматься переработкой отходов. Почему? Потому что я был провинциальным мальчишкой, у которого было не очень много денег. Мне нравится история об одежде, которую во время войны брали люди, у которых не было денег, женщины брали брюки у мужчин и кроили или шили из них юбки», – вспоминает Готье.

Среди артистов, с которыми работал Готье Милен Фармер и, возможно, самый неоднозначный персонаж западной поп-культуры Мерлин Мэнсон. Главной его музой стала, конечно, Мадонна. Их творческий союз длился много лет. Готье шил костюмы для мирового турне певицы в 1990 году.

Готье успешно работал для кино художником по костюмам. Это он придумал все невероятные образы для фильма Люка Бессона «Пятый элемент». «Жан Поль – один из моих старых друзей, так что я подумала, что это хорошая идея – прийти к нему показ. А моя дочь любит красивые платья», – рассказала актриса Мила Йовович.