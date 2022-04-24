Биограф принцессы Дианы рассказала о детстве Гарри и Уильяма

В Великобритании выходит новая книга журналистки, автора биографических книг о принцессе Диане Тины Браун "Документы Дворца". О содержании издания, которое поступит в продажу во вторник, 26 апреля, рассказал портал Page Six.

В частности, журналистка рассказывает, что принцы Уильям и Гарри тяжело переживали ссоры отца, принца Чарльза, и матери, принцессы Дианы.

"Однажды Гарри принялся колотить отца по ногами своими маленькими кулачками и кричать: "Я ненавижу, ненавижу тебя! Из-за тебя мама плачет!"

- написала Тина Браун.

По словам журналистки, дети также страдали от капризного характера матери.

"Они привыкли к тому, что люди, которых они любили, внезапно исчезали или оказывались в немилости",

- рассказала королевский биограф.

Так, по ее словам, однажды в общении с братьями было отказано их кузинам, принцессам Беатрис и Евгении, поскольку Диана перестала разговаривать с их матерью Сарой Фергюсон.