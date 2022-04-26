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3 часа назад

Самая пожилая жительница планеты умерла в Японии

Medical Noteиещё 1

В Японии на 120-м году скончалась Канэ Танака — самая пожилая жительницы планеты. Об этом сообщает телеканал РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Самая пожилая жительница планеты умерла в Японии
Фото: Medical NoteMedical Note

Танэ Канака родилась в 1903 году до начала русско-японской войны. Она пережила две мировые войны, в ходе Второй погибли ее муж и старший сын.

Женщина на протяжении всей жизни работала в магазине, где продавались рисовые лепешки. Она стала свидетелем правления пяти японских императоров.

В 2006 году Танэ удалили раковую опухоль. Последние 17 лет она проживал в доме престарелых в японской префектуре Фукуока.

Известно, что она любила шоколад и газированные напитки.

В 2019 году японку внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую пожилую жительницу планеты.

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