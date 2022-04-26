Самая пожилая жительница планеты умерла в Японии

В Японии на 120-м году скончалась Канэ Танака — самая пожилая жительницы планеты. Об этом сообщает телеканал РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Фото: Medical Note Medical Note

Танэ Канака родилась в 1903 году до начала русско-японской войны. Она пережила две мировые войны, в ходе Второй погибли ее муж и старший сын.

Женщина на протяжении всей жизни работала в магазине, где продавались рисовые лепешки. Она стала свидетелем правления пяти японских императоров.

В 2006 году Танэ удалили раковую опухоль. Последние 17 лет она проживал в доме престарелых в японской префектуре Фукуока.

Известно, что она любила шоколад и газированные напитки.