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1 час назад

Женщина проплыла 90 метров подо льдом и установила новый мировой рекорд

Lenta.ruиещё 1

Эмбер Филлари из ЮАР побила собственное достижение, проплыв 90 метров подо льдом без ласт и гидрокостюма, и снова попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.

Новый мировой рекорд: женщина проплыла 90 метров подо льдом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Спортсменка установила новый мировой рекорд среди женщин 5 марта в норвежском городе Конгсберг на юге страны. Предыдущее достижение было установлено Филлари в 2020 году. Тогда она проплыла 70 метров подо льдом, задержав дыхание.

Чтобы побить собственный рекорд, Филлари тренировалась в Берлине, привыкая к ледяной воде, а затем в озере под Конгсбергом, где и добилась нового наивысшего достижения. Женщина призналась, что очень нервничала перед рекордной попыткой, однако все прошло в точности так, как планировалось.

Африканской спортсменке также принадлежит рекорд по самой длинной прогулке под водой с задержкой дыхания. Ей удалось пройти под водой 109,6 метра.

Ранее сообщалось, что 35-летняя Виктория Эванс из Великобритании переплыла Атлантический океан на весельной лодке и установила новый рекорд скорости. Чтобы преодолеть расстояние в 4,7 тысячи километров от Канарских островов до Барбадоса на веслах, ей понадобилось 40 дней и 19 часов.

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