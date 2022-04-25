Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Сын Дэвида Бекхэма начал профессиональную музыкальную карьеру

Газета.Ru

Сын Дэвида Бекхэма подписал контракт с компанией Tap Music, которая занимается развитием карьеры певцов. Об этом сообщает The Sun.

Сын Бекхэма начал профессиональную музыкальную карьеру
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Тот факт, что такая известная и успешная компания взялась за Круза, доказывает, что в него действительно верят. Все были действительно впечатлены его работами, над которыми он продолжает трудиться. В его карьере все становится на свои места, но он пока не торопится выпускать музыку",

— сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм начал сотрудничество с компанией, в которой менеджеры подберут ему звукозаписывающий лейбл и помогут заключить крупные сделки. С Tap Music сотрудничают Дуа Липа, Лана Дель Рей, Элли Голдинг и другие звезды.

"Слава его родителей подразумевает большие ожидания, и ему предстоит многое доказать. Но самое главное, что все настаивают на том, что его голос лучше, чем у мамы",

— говорит инсайдер.

В феврале Круз Бекхэм рассказал в одном из интервью, что его цель — "делать музыку, которую он любит". Он учится играть на гитаре, фортепиано и барабанах и сотрудничает с известным продюсером Джейсоном Бойдом.

Люди,Круз Бекхэм,Лана Дель Рей,Виктория Бекхэм,Дэвид Бекхэм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители