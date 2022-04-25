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1 час назад

Музыкальная премия Bravo назвала лауреатов

Газета.Ru

IV международная профессиональная музыкальная премия Bravo назвала лауреатов среди представителей классической сцены из 12 стран, передает ТАСС. Награды победителям будут вручены лично несмотря на отмену торжественной церемонии.

Мацуев и Башмет стали обладателями премии Bravo
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Церемония должна была состояться 24 апреля в Большом театре, но была отменена "по независящим от организаторов причинам". "Оргкомитет премии Bravo не мог лишить радости победы и оставить победителей без заслуженных наград", — отмечают организаторы.

"Драгоценные скрипичные ключи направлены лауреатам в их родные страны и будут вручены лично, что утвердит объединяющую силу искусства",

— добавили они.

Лауреатами в 2022 году стали звезды оперы и балета, а также лучшие классические исполнители из России, Белоруссии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Сербии, Азербайджана, Египта, Турции, Монголии, Армении и Республики Корея.

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