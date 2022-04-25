Мацуев и Башмет стали обладателями премии Bravo

IV международная профессиональная музыкальная премия Bravo назвала лауреатов среди представителей классической сцены из 12 стран, передает ТАСС. Награды победителям будут вручены лично несмотря на отмену торжественной церемонии.

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Церемония должна была состояться 24 апреля в Большом театре, но была отменена "по независящим от организаторов причинам". "Оргкомитет премии Bravo не мог лишить радости победы и оставить победителей без заслуженных наград", — отмечают организаторы.

"Драгоценные скрипичные ключи направлены лауреатам в их родные страны и будут вручены лично, что утвердит объединяющую силу искусства",

— добавили они.