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51 минуту назад

102-летний мужчина назвал спортивный секрет своего долголетия

Lenta.ru

Житель США, которому 23 апреля исполнилось 102-года, назвал спортивный секрет своего долголетия. Об этом сообщает WBAL.

102-летний мужчина назвал секрет своего долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уильям Джозеф Тернер считает, что прожил так долго благодаря любви к бейсболу. 102-летний ветеран Второй мировой войны обожает этот спорт, а сам долгие годы регулярно играл в софтбол (одну из разновидностей бейсбола) на любительском уровне. Второй причиной долголетия Тернер считает свою любовь к вину.

Мужчина родился в Сан-Франциско, штат Калифорния, в 1920 году. В 1942-м он женился на девушке по имени Делорес, но молодых сразу же разлучила война. Тернер отправился в Великобританию, где на протяжении трех лет обслуживал бомбардировщики союзников, совершавших налеты на Германию.

После возвращения в США Тернер и Делорес стали родителями троих детей.

«Семья значила для них все. У мамы была непростая жизнь в молодости, а папа вырос во время Великой депрессии, но вы бы никогда не догадались об этом, глядя на них»,

— рассказала дочь долгожителя Карен Рэнсон.

Люди,Уильям Тернер,
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