Мужчина получил неожиданное письмо от соседа после отпуска

Мужчина поделился историей о том, как вернулся домой после двухнедельного отпуска и обнаружил у себя в почтовом ящике неожиданное письмо от пожилого соседа по имени Роберт. Фотографию послания он разместил на Reddit. Содержание письма, написанного пожилым мужчиной, растрогало пользователей сети.

Фото: Unsplash Unsplash

Автор поста рассказал, что попросил Роберта посидеть с его тремя питомцами, пока он будет в отпуске.

«Вскоре после возвращения домой я получил от Роберта письмо, которое заставило меня улыбнуться и заплакать», — написал пользователь.

В послании Роберт поблагодарил мужчину за то, что тот на время оставил ему своих животных.

«Как вы знаете, я уже старый человек. Вы нечасто видели меня на улице, так как у меня болят суставы. Кроме того, два года назад во время пандемии у моего отца обнаружили четвертую стадию рака толстой кишки. После его смерти я остался один. У меня нет жены или детей. В один день я мог пойти спать и больше никогда не проснуться. (...) Но все изменилось, когда я встретил ваших питомцев Смоки, Орео и Дженнифер», — гласил текст письма.

По словам Роберта, благодаря животным он решил начать жить заново. «Я стал вставать по утрам рано и выходить с ними на прогулку. (...) Каждый раз, когда я хотя бы на секунду грустил, то они начинали лаять или тереться о мою ногу, и я смеялся. Самым ярким событием за последнее время была наша прогулка в парке. (...) Там я познакомился с новыми людьми и завел друзей. Я был счастлив, что наконец-то снова начал разговаривать с людьми», — рассказал сосед и добавил, что после этого решил завести дома двух собак.

В комментариях к посту многие юзеры признались, что письмо пожилого мужчины довело их до слез. «Это самое милое и самое трогательное письмо, которое я когда-либо видела», — написала одна из пользовательниц.