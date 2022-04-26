Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
32 минуты назад

Мужчина разбогател и не знал об этом до возвращения из отпуска

Lenta.ru

В США полицейский на пенсии разбогател, сорвав джекпот в лотерею, и не знал об этом до возвращения из отпуска. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Полисмен узнал, что разбогател после возвращения из отпуска
Фото: Lenta.ruLenta.ru

64-летний экс-полицейский Джон Бойд купил лотерейный билет в населенном пункте Парквилл, штат Мэриленд. Он утверждает, что обычно не покупает лотерейные билеты до тех пор, пока размер джекпота не превысит 100 миллионов долларов (7,4 миллиарда рублей). В этот раз его условие было исполнено.

Несмотря на это, Бойд проверил результат розыгрыша лишь после возвращения из отпуска. Отсканировав свой билет, он узнал, что выиграл 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей). Первоначально мужчина подумал, что аппарат ошибся, но выяснилось, что он действительно стал победителем.

Бойд отметил, что пока не решил, на что потратит выигрыш.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Марибирнон две недели носил в кошельке выигрышный лотерейный билет, сделавший его миллионером, и не знал о своем богатстве. Мужчина отвлекся, когда проверял результаты розыгрыша, положил билет в кошелек и сразу же забыл о нем.

Люди,Джон Бойд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители