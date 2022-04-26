Мужчина выиграл 8,5 млн рублей, не отгадав ни одного числа

По правилам розыгрыша, участник должен был отметить 12 чисел из 24. Для получения суперприза предлагалось два варианта: либо ты угадываешь в своем билете все 12 выпавших чисел, либо не угадываешь ни одного.

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У екатеринбуржца получилось второе: все двенадцать раз он «не угадал» и в результате стал миллионером.

Его выигрыш составляет — 8 541 440 рублей. Однако, знает ли новоиспеченный богач о своей удаче, пока не известно. По информации, полученной от организаторов «Спортлото», право на выигрышную сумму пока никто не предъявил.