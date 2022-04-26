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47 минут назад

Москвичка проглотила украшение проверяя его подлинность

Daily Moscow

Блогерша из Москвы, пробуя на зуб кольцо от возлюбленного, и доказывая своим подругам, что оно не из Китая, нечаянно проглотила его.

Москвичка проглотила украшение проверяя его подлинность
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

«В этот день девушки пришли на комплекс процедур. В перерывах между услугами, они снимали фото и видео для своих сториз. По словам сотрудницы, которая их обслуживала, пострадавшей девушке сделали предложение, и подарили кольцо. Одна из девушек предположила, что камень не настоящий, вот и решила избранница доказать всем и попробовать его на зуб», — сообщила Daily Moscow генеральный директор центра красоты «Elysion», Екатерина Рязанова.

«Они веселились, смеялись, и будущая невеста нечаянно проглотила украшение. Но все обошлось, и никто не пострадал»

По словам Екатерины, в их центре красоты работают профессиональные специалисты и врачи. И девушке очень повезло, что рядом оказался врач-акушер-гинеколог, которая вовремя оказала первую медицинскую помощь.

Екатерина Рязанова,
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