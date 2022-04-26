Москвичка проглотила украшение проверяя его подлинность

Блогерша из Москвы, пробуя на зуб кольцо от возлюбленного, и доказывая своим подругам, что оно не из Китая, нечаянно проглотила его.

«В этот день девушки пришли на комплекс процедур. В перерывах между услугами, они снимали фото и видео для своих сториз. По словам сотрудницы, которая их обслуживала, пострадавшей девушке сделали предложение, и подарили кольцо. Одна из девушек предположила, что камень не настоящий, вот и решила избранница доказать всем и попробовать его на зуб», — сообщила Daily Moscow генеральный директор центра красоты «Elysion», Екатерина Рязанова.