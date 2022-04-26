Бывший грабитель рассказал, как защитить дом от воров

Бывший грабитель рассказал, как защитить свой дом от вторжения воров, пишет LADBible. По словам мужчины, сохранить имущество поможет не только видеонаблюдение, но и добрые отношения с соседями.

Фото: Cavendish Press Cavendish Press

58-летний Дэрил Кеннеди первый раз забрался в чужой дом, когда ему было девять дет. Как рассказал мужчина, на это ограбление его взял отец, который тоже был профессиональным взломщиком, чтобы научить сына "семейному бизнесу".

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Кеннеди утверждает, что на пике своей активности он грабил до 15 домов в день. Как правило, это были особняки богатых людей, в которых хранилось много ювелирных украшений. В 2014 году Дэрил был арестован и отсидел в тюрьме пять лет, а после освобождения завязал с криминалом.

Теперь мужчина хочет помочь людям, поэтому дал советы, как обезопасить свой дом от грабителей. По мнению Кеннеди, важно не только установить камеры на своем участке, но и договориться с соседями, чтобы наблюдать за собственностью друг друга.

Бывший вор объяснил это тем, что если у вас есть видеонаблюдение, то грабитель может украсть жесткий диск с данными.

"Но если у соседа будет запись вашего участка, то она останется в безопасности. Вор не будет грабить два дома сразу - высокий риск", - добавил Дэрил.

Кроме того, мужчина посоветовал спрятать все свои ценности в кресло или в пуфик, поскольку взломщику вряд ли придет в голову мысль заглянуть туда. А если у вас есть дети, то лучше организовать "сейф" в их комнате.

"Первое, что я сделал бы после проникновения в дом, это пошел бы в главную спальню. Это первое, о чем думает любой взломщик, потому что там, как правило, хранятся ценности. В детскую спальню вор не пойдет, потому что там много ненужной детской атрибутики и одежды", -- заключил мужчина.

Несмотря на свою долгую и прибыльную карьеру, Дэрил говорит, что сожалеет о своем прошлом образе жизни теперь. Он изменил свои взгляды после встречи с некоторыми из жертв ограбления во время программы реабилитации в тюрьме.