Как живет Ирина Хакамада после смерти мужа

Осенью прошлого года скончался муж Ирины Хакамады, с которым они прожили вместе 25 лет. Владимир Сиротинский ушел из жизни в результате сердечного приступа в возрасте 65 лет.

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После смерти он оставил ей неожиданный сюрприз. Оказалось, при жизни муж накопил большие долги. Ее супруг набрал кредитов за границей, и теперь долги в валюте стали еще больше. Сейчас политик вынуждена решать эту проблему сама. Речь идет о многомиллионных долгах. Таких денег у Ирины нет. Она наняла адвокатов в надежде что они помогут решить ее проблемы.

Правда, сегодняшняя политическая ситуация только ей на руку. Брак с Владимиром Сиротинским стал четвертым для Хакамады. Они придерживались в этом союзе свободных нравов.