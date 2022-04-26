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3 часа назад

Как живет Ирина Хакамада после смерти мужа

New Magazine

Осенью прошлого года скончался муж Ирины Хакамады, с которым они прожили вместе 25 лет. Владимир Сиротинский ушел из жизни в результате сердечного приступа в возрасте 65 лет.

Как живет Ирина Хакамада после смерти мужа
Фото: New MagazineNew Magazine

После смерти он оставил ей неожиданный сюрприз. Оказалось, при жизни муж накопил большие долги. Ее супруг набрал кредитов за границей, и теперь долги в валюте стали еще больше. Сейчас политик вынуждена решать эту проблему сама. Речь идет о многомиллионных долгах. Таких денег у Ирины нет. Она наняла адвокатов в надежде что они помогут решить ее проблемы.

Правда, сегодняшняя политическая ситуация только ей на руку. Брак с Владимиром Сиротинским стал четвертым для Хакамады. Они придерживались в этом союзе свободных нравов.

По словам Ирины, муж знал обо всех ее похождениях, она – об его. Каждый имел право на любовника или любовницу. Говорит, что брак держался из-за их общей особенной дочки Маши.

Люди,Владимир Сиротинский,Ирина Хакамада,
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