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42 минуты назад

118-летняя монахиня, выпивающая по бокалу вина в день, стала старейшим человеком на земле

Газета.Ruиещё 4

Француженка Люсиль Рэндон признана старейшим человеком в мире в возрасте 118 лет и 2 месяцев. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса на своем официальном сайте.

118-летняя монахиня стала старейшим человеком на земле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После того, как в Японии в возрасте 119 лет скончалась Канэ Танака, звание старейшего человека перешло монахине Люсиль Рэндон. Рэндон работала учителем и гувернанткой, а в годы Второй мировой войны присматривала за детьми.

После войны женщина 28 лет проработала с сиротами и пожилыми людьми в больнице в Виши, регион Овернь-Рона-Альпы. После этого женщина приняла постриг и взяла имя Андре.

Сестра Андре пережила две эпидемии. Во время пандемии испанского гриппа в 1918 году и коронавируса в 2021 году женщина перенесла инфекции и выздоровела.

Последние 12 лет монахиня живет в доме престарелых. На вопрос о секрете долголетия Андре один из сотрудников учреждения рассказывает о любви бабушки к шоколаду и вину.

"Бокал вина поддерживает ее, и в этом, возможно, секрет ее долголетия",

— сообщил мужчина Книге рекордов Гиннеса.

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