Кто был последним человеком, покинувшим «Титаник»

Помните этот фрагмент из фильма «Титаник»?

Фото: Flytothesky.ru Flytothesky.ru

На самом деле, этот персонаж – реальная историческая личность. Его звали Чарльз Джокин, и он был главным пекарем на корабле. В момент катастрофы Чарльз выпивал у себя в каюте. Когда лайнер столкнулся с айсбергом и раздался скрежет металла, пекарь не впал в панику, а спокойно отдал своей команде приказ грузить весь хлеб в шлюпки. После этого Чарльз вернулся в свою каюту, чтобы еще немного выпить.

Поднявшись на палубу, Джокин начал помогать женщинам и детям сесть в шлюпки. За ним самим тоже было закреплено место в шлюпке, но он отдал его своему подчиненному. Когда дело было сделано, Чарльз снова наведался в каюту. А когда корабль стал сильно наклоняться, мужчина добрался до кормы и перелез через ограждения. В итоге он оказался самым последним человеком, который сошел с «Титаника» прямиком в ледяную воду.