Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

Кто был последним человеком, покинувшим «Титаник»

Flytothesky.ru

Помните этот фрагмент из фильма «Титаник»?

Кто был последним человеком, покинувшим «Титаник»
Фото:  Flytothesky.ru Flytothesky.ru

На самом деле, этот персонаж – реальная историческая личность. Его звали Чарльз Джокин, и он был главным пекарем на корабле. В момент катастрофы Чарльз выпивал у себя в каюте. Когда лайнер столкнулся с айсбергом и раздался скрежет металла, пекарь не впал в панику, а спокойно отдал своей команде приказ грузить весь хлеб в шлюпки. После этого Чарльз вернулся в свою каюту, чтобы еще немного выпить.

Поднявшись на палубу, Джокин начал помогать женщинам и детям сесть в шлюпки. За ним самим тоже было закреплено место в шлюпке, но он отдал его своему подчиненному. Когда дело было сделано, Чарльз снова наведался в каюту. А когда корабль стал сильно наклоняться, мужчина добрался до кормы и перелез через ограждения. В итоге он оказался самым последним человеком, который сошел с «Титаника» прямиком в ледяную воду.

Но эта история не могла бы закончится просто так. Чарльз Джокин провел в воде 2 часа. На рассвете его спасли. Он полностью восстановился после катастрофы и дожил до глубокой старости.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители