С кем жили и из-за чего разводились русские писатели

Некрасов выиграл жену в карты, Бунин жил с супругой и любовницей под одной крышей, Гиппиус предпочитала бисексуальные отношения, Чехов придумывал любимой шутливые прозвища: «Газета.Ru» рассказывает, какими были отношения русских писателей.

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Наталья Гончарова, жена Александра Пушкина

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Александру Пушкину долго не удавалось покорить сердце Натальи Гончаровой. Впервые он увидел ее на балу и обратился к друзьям: «Отныне участь моя будет связана с этой молодой особой». Поскольку на тот момент Наталье было всего 16 лет, родители девушки отказали посватавшемуся к ней Пушкину. Спустя два года поэт попытал счастья снова, – и предложение было принято. Супруги решили удалиться в Царское Село. «Меж ими царствует большая дружба и согласие; Таша обожает своего мужа, который также ее любит; дай бог, чтобы их блаженство и впредь не нарушалось», – так писал ее брат после визита к Пушкиным.

Однако идиллия была нарушена, когда на одном из приемов Наталью Гончарову повстречал французский офицер Жорж Дантес. Имевший репутацию ловеласа, он решил во что бы то ни стало покорить ее сердце. И хотя сама Гончарова не беспокоилась по этому поводу и заверяла мужа в верности, Пушкин не желал мириться со сплетнями, порочащими имя его семьи, – и вызвал Дантеса на дуэль. Выстрел оказался смертельным для поэта, а сама Гончарова оплакивала мужа и 7 лет носила по нему траур.

Ольга Книппер, жена Антона Чехова

Антон Чехов познакомился со своей будущей женой Ольгой Книппер в 1898 году на репетициях пьесы «Чайка» в МХТ, в которой ей досталась роль Ирины Аркадиной. «С той встречи начал медленно затягиваться тонкий и сложный узел моей жизни», – вспоминала она. Несмотря на то что во время премьеры писатель пребывал в Ялте по состоянию здоровья, до него дошли хвалебные отзывы об успехе московской постановки – и он лично поздравил актрису в письме. С того момента между ними завязалась длительная переписка, а в 1900-м году они встретились в Крыму, где сблизились и через год решили обвенчаться.

Отношения драматурга с ведущей актрисой МХТа в основном строились на расстоянии. Сам Чехов объяснял, что ему «нужна такая жена, которая бы как луна на его небосклоне являлась не каждый день». Несмотря на то, что у обоих были романы на стороне, писатель и актриса считали брак удачным, поскольку не мешали друг другу заниматься любимым делом. Во время разлук возлюбленные написали друг другу более 400 писем. В то время как Книппер обращалась к супругу в театральной манере «дорогой, милый мой», Чехов называл избранницу кем угодно, но только не по имени, например, «моя собачка», «мой крокодил», «моя лошадка», «мой маленький Книппершвиц».

Зинаида Гиппиус, жена Дмитрия Мережковского

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В среде русской интеллигенции Зинаида Гиппиус имела репутацию современной femme fatale – и пользовалась большим успехом у мужчин. Велико было удивление ее поклонников, когда талантливая поэтесса решила связать себя узами брака с Дмитрием Мережковским, который, напротив, отличался скромностью. Вопреки ожиданиям их союз оказался весьма крепким. Однако странности были и в их паре.

Мережковский верил в «тройственное устройство мира» и считал, что строить отношения нужно не по страсти, а интеллектуальному единству, поэтому предложил пригласить в пару еще одного человека. Третьим в семье стал редактор журнала «Мир искусства» Дмитрий Философов, который был гомосексуалом. При этом и Гиппиус, и Мережковский испытывали тягу к представителям обоих полов. В особенности Гиппиус нравились гомосексуальные мужчины, потому что они казались ей недоступными. В итоге Гиппиус, Мережковский и Философов даже провели втроем венчальный обряд.

Вера Муромцева, жена Ивана Бунина

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Неравнодушным к идее жить втроем также был Иван Бунин, который, будучи женатым на переводчице Вере Муромцевой, в возрасте 56 лет воспылал страстью к юной писательнице Галине Кузнецовой. Девушка поселилась в доме Бунина в качестве помощницы и вскоре стала его любовницей. Узнав об измене, его жена Вера не стала препятствовать. «Я вдруг поняла, что не имею даже права мешать Яну (так в Европе называли Ивана Бунина — прим. «Газета.Ru») любить, кого он хочет, раз любовь его имеет источник в Боге. Пусть любит Галину...только бы от этой любви ему было сладостно на душе», — писала Муромцева. Если прежде Бунины жили на широкую ногу, то в конце жизни их доходы стали настолько низкими, что жене писателя пришлось донашивать одежду его любовницы.

Софья Толстая, жена Льва Толстого

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В глазах современников Софья Толстая была эталоном жены писателя: постоянно рожала детей, следила за хозяйством и переписывала рукописи. Помимо того, что Лев Толстой был звездой литературы, его почитали как борца за нравственность. Правда, сам писатель вовсе не вел образцовую жизнь и по молодости соблазнял крепостных девушек, от которых у него рождались внебрачные дети. И все бы ничего – если бы прямо после свадьбы он не предложил молодой жене прочитать личный дневник о своих похождениях. Такое «покаяние» не пришлось по душе Софье, которая до конца жизни не могла простить ему внебрачные увлечения и количество незаконнорожденных детей.

Толстой часто испытывал чувство вины, однако не мог заглушить страстную натуру, из-за чего срывал зло на жене. Однажды на фоне стресса после ссоры у Софьи случился выкидыш – и в этом супруг винил не себя, а ее. Мир в семье во многом держался на ангельском терпении жены, которая не только родила Толстому 13 детей, но и следила за домом, финансами и черновиками мужа. В своих мемуарах Софья вспоминала, что из-за поведения Толстого она хотела повторить судьбу героини «Анны Карениной», однако писатель помешал ей это сделать. С годами характер Толстого становился только хуже. Если раньше он осуждал порочные связи и превозносил материнство, то позднее выразил свое разочарование идеей брака в повести «Крейцерова соната», чем сильно обидел жену.

Более того, Толстой уговаривал сыновей не жениться, а сожительствовать с крестьянками, а под конец жизни навсегда ушел из Ясной Поляны, заявив, что не хочет жить под одной крышей с Софьей.

Сергей Есенин и Айседора Дункан

Сергей Есенин состоял в браке трижды. Первой женой поэта (если не считать его гражданские отношения с Анной Изрядновой) была актриса Зинаида Райх, с которой он познакомился в 1917 году. В том же году они решили пожениться, однако брак был бурным и сопровождался ссорами, поэтому еще до развода они начали жить отдельно. Впоследствии многие друзья Есенина будут говорить о Зинаиде как единственной настоящей любви поэта. Несмотря на рождение двоих детей, супруги решили развестись. Правда, даже после замужества с Всеволодом Мейерхольдом Райх продолжала встречаться с бывшим мужем.

Второй и самой известной законной избранницей Сергея Есенина стала американская танцовщица Айседора Дункан. Несмотря на то, что он едва говорил по-английски, а она – по-русски, они понимали друг друга с полуслова. В 1922 году любовники решили расписаться, а после – отправились с гастролями по Германии, Бельгии, Италии и США. В то время как Дункан давала выступления, Есенин, напротив, ощущал себя невостребованным. Не желая оставаться в тени звезды, он решил развестись и отправился на родину.

В третий и последний раз Сергей Есенин женился на внучке Льва Толстого Софье. Девушка не унаследовала покладистый характер бабушки и не желала мириться с разгульной жизнью поэта. Она верила, что сумеет перевоспитать мужа, поэтому решила заключить брак. Однако, не прожив вместе и трех месяцев, Есенин сбежал.

Любовь Менделеева, жена Александра Блока

Странные отношения дочери химика Менделеева с Александром Блоком можно назвать «любовью без химии». Они были знакомы друг с другом еще с детства, однако все изменилось летом 1895 года, когда подростки встретились в подмосковном имении, чтобы разыграть драму Шекспира, представ в ролях Офелии и Гамлета. Тогда Любовь Менделеева и Александр Блок впервые поняли, что влюблены. Скоро поэт начал посвящать девушке свои стихи, в которых называл ее «Прекрасной Дамой», «Таинственной Девой» и «Вечной Женой». Весной 1903 года влюбленные решили обвенчаться в церкви.

Правда, идеальный союз музы и поэта дал трещину уже во время брачной ночи – Блок уверял молодую супругу, что физическая близость возможна только с падшими женщинами, поэтому они будут спать раздельно. Спустя год Менделеевой удалось переубедить мужа, однако удовольствия эта близость не принесла ни ей, ни ему. Свое свободное время Блок проводил с куртизанками и любовницами, которых также называл «Прекрасными Дамами». Любовь Менделеева же завела роман на стороне с поэтом Андреем Белым, за которым последовали другие увлечения. Ближе к концу жизни Блок будет жалеть, что оттолкнул супругу. После расставания с поэтом Менделеева больше не выходила замуж.

Анна Ахматова, жена Николая Гумилева

Судьбоносная встреча Николая Гумилева с будущей женой произошла накануне Нового года в Царскосельской гимназии. Там 17-летний эксцентричный юноша, подражающий Оскару Уайльду, заметил тихую и скромную Анну Ахматову. Девушка долгое время не воспринимала всерьез его ухаживания, однако после отъезда Гумилева в Париж поняла, что скучает, и написала ему письмо. Обрадованный Гумилев приехал к ней на лето в Крым. Во время прогулки по пляжу влюбленные были готовы признаться друг другу в чувствах, однако на их пути оказались двое выкинутых на берег дельфинов – для Ахматовой это показалось страшным знамением, и она отказала.

Несколько раз Гумилев пытался покончить с собой, но в итоге продолжал писать своей подруге, которая оставалась непреклонной. После случайной встречи в 1910-м году Ахматова неожиданно согласилась выйти замуж. Однако совместная жизнь также сопровождалась эмоциональными качелями. Супруги изменяли друг другу и часто выясняли отношения. Причем зачастую из-за стихов Ахматовой Гумилеву приходилось объяснять друзьям, что он не бьет жену. («Муж хлестал меня узорчатым, / Вдвое сложенным ремнем»). После восьми лет отношений Гумилев полюбил другую женщину, – и брак распался. Несмотря на то, что их жизненные пути разошлись, после смерти бывшего супруга Ахматова сохранила его черновики.

Татьяна Лаппа, Любовь Белозерская и Елена Шиловская, жены Михаила Булгакова

Михаил и Елена Булгаковы с сыном Елены Сергеем Шиловским, 1940 год Библиотека имени Н. А. Некрасова

Со своей первой женой Татьяной Лаппой начинающий врач Михаил Булгаков обвенчался против воли родителей. Вместе с ней они прошли Первую мировую войну – Татьяна была медсестрой в госпитале и помогала мужу оперировать раненых. С началом революции Булгаков пристрастился к морфию, из-за чего жене приходилось справляться с его вспышками гнева. Чтобы спасти супруга от зависимости, она постепенно снижала ему дозу, разбавляя морфин с водой. Впоследствии их отношения ухудшились. Булгаков часто говорил жене, что ему непременно нужно жениться трижды.

Второй женой Булгакова стала Любовь Белозерская, однако в ее чувствах писатель сомневался, полагая, что главным мотивом девушки были деньги. «Кажется, я в нее влюблен. Одна мысль интересует меня. При всяком ли она приспособилась бы так же уютно, или это избирательно для меня?» – писал он в своем дневнике.

Когда же Булгаков повстречал Елену Шиловскую, то сомнений не было. Именно с нее он списал образ Маргариты: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!». Однако в итоге Шиловская подала на развод.

Фекла Некрасова Викторова, жена Николая Некрасова

Личная жизнь Николая Некрасова отличалась скандальностью. Более 16 лет он фактически жил втроем с семьей писателя Ивана Панаева, поскольку очень любил его жену Авдотью. Тогда многие знакомые шутили про Некрасова, что он «живет в чужом доме, любит чужую жену и при этом еще и закатывает сцены ревности законному мужу». Однако после смерти Панаева его вдова решила порвать отношения с любовником. C тех пор Некрасов сожительствовал с французской актрисой Селиной Лефрен. Правда, девушка оставила поэта, уехав на родину с захваченными мехами и драгоценностями.