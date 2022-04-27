Конфеты за $300 и печенье за $15: любимые лакомства Елизаветы II

Королева на протяжении всего своего 70-летнего правления — человек множества привычек, особенно когда дело доходит до её ежедневной рутины.
Её Величество просыпается в одно и то же время и следует одному и тому же графику каждое утро. Одна из первых вещей, которые она делает после пробуждения — выпивает чашку чая Эрл Грей с ароматным бергамотом без сахара и молока. А на сладкое, по словам бывшего королевского шеф-повара Даррена МакГрэди, она предпочитает британское печенье в шоколаде Chocolate Bath Olivers и Pink Champagne Truffles.
«Богатый, тёмный шоколад вокруг хрустящего медленно запечённого печенья являются бисквитным лакомством, сделанным с использованием запатентованного рецепта 1930-х годов, который включает в себя хмель и солод, и конечно, тёмный шоколад»,
— так описывается этот продукт.
Королева Елизавета II наблюдает, как повар из Pie Mill готовит шоколадный торт в Агентстве сельских предприятий Камбрии, 5 июня 2008 года, Камбрия, Англия
Кстати, «королевское» печенье не самое дешёвое, 200-граммовая банка обойдется вам около $14 в Великобритании. Хорошо известно, что королева любит сладкое и приближённые даже описывают её как «шокоголика».
«Её Величество абсолютный любитель шоколада. Все, что мы включали в меню, где был шоколад, она согласовывала без исключения, особенно шоколадный пирог»,
— говорят бывшие сотрудники Букингемского дворца.
На фотографиях, показывающих внутреннюю часть гостиной монарха в Виндзорском замке, поклонники не раз замечали коробки шоколадных конфет. Когда она приветствовала двух сотрудников британского Министерства обороны на аудиенции в феврале, на столе была замечена коробка мятных конфет из тёмного шоколада Fortnum&Mason, которая может стоить до $300 в зависимости от размера.