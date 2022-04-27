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26 минут назад

Конфеты за $300 и печенье за $15: любимые лакомства Елизаветы II

Mainstyle

Королева на протяжении всего своего 70-летнего правления — человек множества привычек, особенно когда дело доходит до её ежедневной рутины.

Конфеты за $300 и печенье за $15: любимые лакомства Елизаветы II
Фото: MainstyleMainstyle

Её Величество просыпается в одно и то же время и следует одному и тому же графику каждое утро. Одна из первых вещей, которые она делает после пробуждения — выпивает чашку чая Эрл Грей с ароматным бергамотом без сахара и молока. А на сладкое, по словам бывшего королевского шеф-повара Даррена МакГрэди, она предпочитает британское печенье в шоколаде Chocolate Bath Olivers и Pink Champagne Truffles.

«Богатый, тёмный шоколад вокруг хрустящего медленно запечённого печенья являются бисквитным лакомством, сделанным с использованием запатентованного рецепта 1930-х годов, который включает в себя хмель и солод, и конечно, тёмный шоколад»,

— так описывается этот продукт.

Mainstyle

Королева Елизавета II наблюдает, как повар из Pie Mill готовит шоколадный торт в Агентстве сельских предприятий Камбрии, 5 июня 2008 года, Камбрия, Англия

Кстати, «королевское» печенье не самое дешёвое, 200-граммовая банка обойдется вам около $14 в Великобритании. Хорошо известно, что королева любит сладкое и приближённые даже описывают её как «шокоголика».

«Её Величество абсолютный любитель шоколада. Все, что мы включали в меню, где был шоколад, она согласовывала без исключения, особенно шоколадный пирог»,

— говорят бывшие сотрудники Букингемского дворца.

На фотографиях, показывающих внутреннюю часть гостиной монарха в Виндзорском замке, поклонники не раз замечали коробки шоколадных конфет. Когда она приветствовала двух сотрудников британского Министерства обороны на аудиенции в феврале, на столе была замечена коробка мятных конфет из тёмного шоколада Fortnum&Mason, которая может стоить до $300 в зависимости от размера.

Люди,Елизавета Королева,
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