Зачем Илон Маск покупает Twitter? И что он будет с ним делать?

В Twitter объявили о заключении окончательного соглашения о приобретении соцсети Илоном Маском. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Согласно ему, предприниматель приобретает Twitter за $44 млрд — по $54,2 за акцию. Это предварительное согласие на продажу, ему предстоит получить одобрение акционеров компании и регулятора. Сделка должна быть закрыта к концу 2022 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Зачем Twitter Илону Маску?

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Это не способ заработать деньги. Маск говорит, что его "не волнует экономика покупки Twitter". Он активный пользователь соцсети. В Twitter у него более 80 млн подписчиков. Маск и раньше озвучивал идею владения социальной сетью — утопически идеальной с точки зрения обеспечения прав и свобод пользователей. В противовес другим популярным соцсетям, которые Маск регулярно критикует. В марте 2022 года Маск написал в комментарии своему подписчику в Twitter, что серьезно задумался о создании соцсети без цензуры.

Twitter, по его словам, имеет огромный потенциал для этой цели и должен превратиться в платформу, которая пользуется доверием общества во всем мире и предоставляет каждому свободу на выражение своей позиции.

"Свобода слова — это основа демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества",

— объяснил предприниматель решение.

Twitter как бизнес

Twitter убыточен.

В прошлом году выручка соцсети выросла на 37% — до $5,08 млрд, а чистый убыток составил $221 млн. Но по сравнению с прошлым годом убыток сократился в пять раз — с $1,14 млрд. С начала пандемии акционеры заявили о надеждах на агрессивный рост соцсети. К 2023 году планировалось достичь того, чтобы соцсетью ежедневно пользовались 315 млн человек. По итогам 2020 года в Twitter каждый день заходили 192 млн человек.

В конце 2021 года пост главы Twitter покинул его основатель Джек Дорси. Акционеры были недовольны им, считали, что он уделяет соцсети мало времени из-за других своих проектов и не способен оправдать их надежды.

Как изменится Twitter с Маском?

После завершения сделки Twitter превратится из публичной компании — той, чьи акции торгуются на бирже, — в частную. После чего акции соцсети можно будет продавать или обменивать только в частном или внебиржевом порядке.

Вероятно, изменится модерация контента, ее станет меньше. По мнению Маска, модераторы заходят слишком далеко с постоянными блокировками. Временные тайм-ауты, считает он, намного лучше. Маск не сказал, снимет ли он бан с аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году страницу Трампа, где было 88 млн подписчиков, заблокировали навсегда. Но Трамп уже уточнил, что не вернется в Twitter, несмотря на то что хорошо относится к инициативе Маска, а останется в своей соцсети Truth Social.

"Главным приоритетом для меня было бы уничтожение спама, мошенников и армии ботов",

— рассказывал Илон Маск на конференции TED2022.

По мнению Маска, которое он ранее высказывал, Twitter должен открыть исходный код алгоритма. В том числе это позволит пользователям видеть, были ли их твиты искусственно понижены или повышены в охватах. Например, политики-консерваторы в США обвиняют соцсеть в том, что их твиты подвергаются теневому бану. В 2018 году Трамп обещал "изучить эту дискриминационную практику и разобраться". По словам Маска, открытие кода поможет предотвратить закулисные манипуляции. Это, считает он, приведет к росту уровня доверия к платформе.

Что говорят руководитель и основатель соцсети?

Основатель Twitter Джек Дорси — ему принадлежит 2% акций — поддержал покупку соцсети Маском.

По словам Дорси, он сожалеет о том, что Twitter, будучи публичной компанией, фактически принадлежал инвесторам и рекламодателям. "Увести ее [компанию] с Уолл-стрит — правильный первый шаг", — сказал Дорси, комментируя идею Маска превратить Twitter из публичной компании в частную.